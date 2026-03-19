Став Српске о НАТО алијанси одавно јасан: Партнерство да, чланство не!

Аутор:АТВ
19.03.2026
19:22
Коментари:1
Партнерство да, чланство не - став Српске о НАТО алијанси одавно је јасан.
Програм реформи јасно каже да је ријеч о сарадњи и да се њоме не прејудицира чланство у НАТО. То је морала поновити Жељка Цвијановић Денису Бећировићу који је по ко зна који пут рекао да се БиХ налази пред чланством НАТО-а.
"Рећи да смо на корак до чланства у НАТО савезу или да су испуњени сви услови да БиХ добије позив за чланство је неозбиљно. И замјеница генералног секретара НАТО савеза Радмила Шекеринска је својом изјавом вратила г. Бећировића у реалније воде, указујући да је за то прво неопходно обезбиједити унутрашњи консензус у домаћим институцијама, те предузети и остале формалне кораке. Тако да ми изјава г. Бећировића више личи на тему коју је погодно пласирати у предизборној години, а не нешто што указује на стварно стање ствари", рекла је српски члан Предсједништва БиХ.
На унутрашњем плану у оквиру БиХ има пуно манипулација и честих настојања да се заобиђу коментари или ставови српских представника. Такав је случај и сада са Бећировићем.
"Ја бих још једном напоменуо да имамо заједнички коректну сарадњу са НАТО штабом овдје у Сарајеву али и генерално са Алијансом и да су и они више пута поновили да они не прејудицирају чланство БиХ у НАТО већ да ће одлуку о томе доносити домаћи политичари. Такође, веома је опасна изјава господина Бећировића у којој је он рекао да одлуку о чланству у НАТО неће доносити народи већ институције", каже Александар Гогановић, замјеник министра одбране у Савјету министара БиХ.
Бећировић износи ставове и жеље бошњачког народа у БиХ, и то му нико не може забранити, али његове изјаве немају везу са реалним стањем, каже посланик СНСД-а у ПДПС БиХ.
"Они стално говоре да програм реформи подразумијева чланство у НАТО, а у ствари то знамо и потврђено је да то није тачно јер то не прејудицира чланство у НАТО, једино сарадњу и то је једино што је истина. А оно што Бећировић каже у јавности је можда жеља његова, његове партије, Бошњака, али то није жеља Срба", рекао је Милорад Којић, посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Српска се годинама успјешно одупире притисцима да БиХ постане чланица НАТО-а. Чак су и у НАТО савезу истакли да са БиХ имају само сарадњу, јер им је јасан став Републике Српске.
"Евидентно је да све политичке странке у Сарајево желе да БиХ постане чланица НАТО-а и на томе раде већ годинама, деценијама. Денис Бећировић је у посјети Бриселу јасно дао до знања свима у БиХ да не поштује одлуку српског народа и да ће се против те одлуке борити", каже Срђан Перишић, професор геополитике.
Још увијек су свјеже ране од НАТО бомбардовања Републике Српске и Србије. Српска никада неће заборавити да су снаге НАТО-а бациле су на Републику Српску 1.026 бомби, међу којима 13 крстарећих ракета типа "томахавк", док је укупна тежина баченог експлозива износила око 10.000 тона. Због тога је јасно какав је став Српске према чланству БиХ у НАТО.
