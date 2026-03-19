Logo
Large banner

Додик коментарисао одлуку ЦИК-а о избору фирме за набавку скенера

Аутор:

АТВ

19.03.2026

16:14

Коментари:

1
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да забрињава чињеница да се све што долази из Републике Српске систематски доводи у питање, наводећи да је фирма из Српске, иако је имала најповољнију понуду на тендеру, данас одбијена од Централне изборне комисије БиХ /ЦИК/, што додатно продубљује сумњу у објективност и транспарентност институција у БиХ.

"Поставља се питање - да ли је икада неки привредник из Федерације БиХ био изложен сличним поступцима као што су привредници из Републике Српске, који се често суочавају са процесима пред институцијама на нивоу БиХ? Таква пракса доводи у питање равноправност и правну сигурност", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Истовремено, истакао је Додик, сви су свједоци све већег присуства компанија из ФБиХ на тржишту Републике Српске, укључујући и знатан дио у сектору малопродаје и енергетике.

"Ово отвара питања економске равнотеже и потенцијалних ризика у нестабилним политичким околностима. И ово, између осталог, показује да је наша борба била оправдана, као и да та борба мора бити настављена. Она ће се наставити политичким средствима", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

Милорад Додик

Коментари (1)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner