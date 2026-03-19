Борба бошњачке елите против "сукоба цивилизација": О чему причају?

Аутор:

Славиша Ђурковић

19.03.2026

15:02

Фото: Anadolu/MINA

Бошњачка "елита" од политичара, професора, преко духовних вођа, потписали су заједничку изјаву којом износе став о злонамјерној кампањи која се води против Бошњака и БиХ и осуђују покушаје наметања наратива о "сукобу цивилизација".

Шта је сукоб цивилизација?

Сукоб цивилизација је хипотеза Самуела Хантингтона да ће након Хладног рата наступити сукоб који више није идеолошки или економски, већ културни и цивилизацијски. Конкретно, Хантингтон тврди да ће се будући сукоби одвијати између цивилизација, а не између држава као таквих.

У свом дјелу Хантингтон је узео Босну и Херцеговину као примјер.

Шта је цивилизација?

Цивилизација је највиши ниво културног идентитета изнад нације и заснована је на религији, историји, језику и традицији.

Хантингтон свијет дијели на више цивилизација: западну, православну, исламску, кинеску, хинду, јапанску, латиноамеричку и афричку.

Његова тврдња је да сукоби настају на границама цивилизације или "линијама расједа". Ти сукоби су најинтензивнији управо тамо гдје се културе директно сударају. Посебно је нагласио честе конфликте на ивицама исламског свијета са другим цивилизацијама.

Прецизно износи сљедеће:

  • Запад губи глобалну доминацију (политичку, економску, војну)
  • Друге цивилизације (посебно кинеска и исламска) постају главни изазивачи Запада
  • Западна идеја да су његове вриједности "универзалне" је по њему погрешна и опасна

Помињање БиХ

Сукоб у БиХ Хантингтон наводи као типичан примјер сукоба на граници цивилизација између западне, православе и исламске цивилизације. БиХ је описао као простор гдје се ове цивилизације директно додирују и сударају.

Хантингтон тврди да рад у БиХ није био само грађански сукоб, већ дио ширег цивилизацијског конфликта у којем се укључују матичне цивилизације.

Примјери које наводи:

  • подршка православних земаља Србима
  • подршка исламских земаља Бошњацима
  • ангажман Запада (САД, НАТО) на страни Бошњака и Хрвата

БиХ је искористио као доказ његове тезе да сукоби након Хладног рата имају културно-религијску основа и да се интензивирају дуж цивилизацијских граница. БиХ не посматра као изузетак, већ као репрезентативан случај.

