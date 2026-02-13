Кошарац: Кад нестане тема бошњачки политичари се хватају за фантомске НАТО интеграције

Извор:
СРНА
13.02.2026
12:07
Коментари:1
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да се бошњачки политичари, кад год им нестане тема за замлаћивање јавности, хватају за непостојеће, фантомске НАТО интеграције.
- БиХ неће у НАТО, ма колико /Елмедин/ Конаковић, /Зукан/ Хелез и остатак екипе сањали о томе. Нико им не брани да сањају, али то ће им, као и много шта друго, остати недосањани сан - рекао је Кошарац Срни реагујући на тврдњу Хелеза да је БиХ "на корак ближе ка чланству у НАТО".
Кошарац је истакао да коначно треба да схвате да је реалност Резолуција о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске.
"Политике лидера Милорада Додика и државног руководства Српске су више него јасне, досљедне и непромијењене - сарадња са НАТО-ом није спорна, али без прејудицирања чланства у овом војном савезу", подсјетио је он.
Напоменуо је да бошњачким званичницима не одговара та политика и да је то њихов проблем, те да због тога и желе да бирају Србе који ће их слушати.
"Милорад Додик, наравно, није избор бошњачке политике. Зато им је непожељан. Додик слуша глас српског народа, а не сарајевске снове и жеље. Он је у функцији Српске, а не политичког Сарајева и странаца", указао је он.
Према његовим ријечима, бошњачки политичари су имали шансу да бране суверенитет БиХ када је лажни високи представник наметао одлуке и монтирао политички процес против Додика.
"Зашто нису подржали Додика", упитао је Кошарац и додао да нису смјели, јер су Шмитови послушници.
Спремни су, каже, да раде све против Додика, а касније и против Српске, али неће подржати затварање ОХР-а и доношење закона о Уставном суду БиХ без странаца.
Закључио је да бошњачки политичари желе да буду вазали странаца, умјесто да развијају дијалог и договор са легитимним представницима српског и хрватског народа.
