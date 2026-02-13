Logo
Large banner

Кошарац: Кад нестане тема бошњачки политичари се хватају за фантомске НАТО интеграције

Извор:

СРНА

13.02.2026

12:07

Коментари:

1
Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да се бошњачки политичари, кад год им нестане тема за замлаћивање јавности, хватају за непостојеће, фантомске НАТО интеграције.

- БиХ неће у НАТО, ма колико /Елмедин/ Конаковић, /Зукан/ Хелез и остатак екипе сањали о томе. Нико им не брани да сањају, али то ће им, као и много шта друго, остати недосањани сан - рекао је Кошарац Срни реагујући на тврдњу Хелеза да је БиХ "на корак ближе ка чланству у НАТО".

Кошарац је истакао да коначно треба да схвате да је реалност Резолуција о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске.

"Политике лидера Милорада Додика и државног руководства Српске су више него јасне, досљедне и непромијењене - сарадња са НАТО-ом није спорна, али без прејудицирања чланства у овом војном савезу", подсјетио је он.

Напоменуо је да бошњачким званичницима не одговара та политика и да је то њихов проблем, те да због тога и желе да бирају Србе који ће их слушати.

"Милорад Додик, наравно, није избор бошњачке политике. Зато им је непожељан. Додик слуша глас српског народа, а не сарајевске снове и жеље. Он је у функцији Српске, а не политичког Сарајева и странаца", указао је он.

Према његовим ријечима, бошњачки политичари су имали шансу да бране суверенитет БиХ када је лажни високи представник наметао одлуке и монтирао политички процес против Додика.

"Зашто нису подржали Додика", упитао је Кошарац и додао да нису смјели, јер су Шмитови послушници.

Спремни су, каже, да раде све против Додика, а касније и против Српске, али неће подржати затварање ОХР-а и доношење закона о Уставном суду БиХ без странаца.

Закључио је да бошњачки политичари желе да буду вазали странаца, умјесто да развијају дијалог и договор са легитимним представницима српског и хрватског народа.

Подијели:

Тагови :

Елмедин Конаковић

Сташа Кошарац

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

БиХ

Кошарац упутио саучешће породици страдалог

14 ч

0
Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

БиХ

Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

17 ч

0
ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?

БиХ

ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?

17 ч

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

БиХ

Амиџић: Мехмедовић, свјестан политичког краја, одлучио пријавити програм за исплату плата

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner