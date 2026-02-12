ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?

Аутор:Андреа Јаглица
12.02.2026
19:08
Скоро 40 хиљада бх. новчаних јединица иде у државну касу због вербалног деликта.
Упаковао је то ЦИК у члан Изборног закона БиХ који забрањује политичким субјектима да путем медија износе лажне информације које би могле да угрозе интегритет изборног процеса и дезинформишу бираче.
Јасно је и члановима ЦИК-а да ходају по танкој граници до Закона о клевети, па су се и сами себи правдали на сједници.
СНСД је кажњен, како је то појаснио шеф сектора за правне послове ЦИК-а, јер је Милорад Додик рекао да је Централна изборна комисија необјективна и да поступа пристрасно, без навођења доказа.
"Треба нагласити да овдје клевете које су изречене на рачун чланова Централне изборне комисије БиХ нису биле предмет одлучивања, нису предмет ове одлуке, нису основ за санкцију већ дезинформација о Централној изборној комисији као институцији која проводи изборни процес, ширење дезинформација и дезинформисање бирача о изборном процесу, чиме се нарушава интегритет изборног процеса", каже Мишо Крстовић, шеф Сектора за правне послове и управно рјешавање у Секретаријату ЦИК БиХ.
Нису легитимни, нису легални, нису изабрани ни како закон, ни како бог заповиједа, него по вољи неких, каже о члановима ЦИК-а данас предсједник СНСД-а.
Поставља им питања која се у највећем дијелу односе на то како ЦИК планира да заштити интегритет изборног процеса након што је створио атмосферу крађе и преваре на изборима, а поновљени избори донијели још бољи резултат СНСД-а.
"Шта сад? Хоћете нешто објаснити? Како су онда они... Што сте смјењивали предсједнике бирачких одбора кад се показало да је на тим мјестима већи резултат него што је био? Дакле, како мислите да људима се сада извините? Шта мислите да урадите? Мислите да је то готово, је ли? Како сте могли да осумњичите људе за тако нешто?", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД
Поред СНСД-а, такође због тобожњег ширења лажних информација, кажњени су и СДС и странка „За правду и ред“. Наводно се то односи на то што су Александра Пандуревић и Небојша Вукановић прозивали супругу предсједника ЦИК-а да је за вријеме док је Синиша Каран био министар постала савјетник у МУП-у Српске.
Пандуревић се још није огласила. Небојша Вукановић јесте – 13 минута на свом Јутјуб каналу причао је о Додику, СНСД-у, куповини гласова, трошковима по свим казнама и тужбама за клевету. Ових дана ће на суд, између осталог, и са предсједником ЦИК-а.
"Ово је тужба за клевету Јован, ја мислим. Ево га, Калаба Јован. Он ме тужио и ми ћемо сада ићи – ако се то овдје јасно види – ми ћемо сада ићи на суђење и биће Јово Калаба, Вукановићу се упућује тужба јер сам рекао да је његова супруга у сукобу интереса. Нек' суд одлучи, а не ЦИК на себе преузима улогу и судије и тужиоца и каже 12 хиљада јер си говорио истину", рекао је Вукановић.
Све три странке могу да се жале на одлуке ЦИК-а. Одлуке ЦИК-а нису доступне јавности.
Јавности још није доступна ни информација како Централна изборна комисија штити интегритет изборног процеса у дијелу који се односи на пропусте у провођењу избора попут оних да су грађани на изборима у новембру гласали без важећих или икаквих докумената.
