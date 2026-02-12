Амиџић: Мехмедовић, свјестан политичког краја, одлучио пријавити програм за исплату плата

Извор:
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је Шемсудин Мехмедовић, ваљда свјестан политичког краја, одлучио кривично пријавити програм за исплату плата Министарства финансија и трезора.
- Господине Мехмедовићу, све је аутоматизовано: нема вишка, нема мањка, нема људског фактора, нема подобних! - поручио је Амиџић на Иксу.
Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Шемсудин Мехмедовић поднио је кривичну пријаву Тужилаштву Бих и Сипи против министра финансија и трезора у Савјету министара због, како је навео, незаконитог поступања у вези с расподјелом прихода Управе за индиректно опорезивање
Према мишљењу Мехмедовића, постоји основ сумње на почињење кривичних дјела неизвршавања службене дужности и несавјесног поступања у вршењу дужности, јер, како каже, није вршен надзор над примјеном члана 39 Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.
Господин Мехмедовић, ваљда свјестан политичког краја, одлучио кривично пријавити програм за исплату плата Министарства финансија и трезора БиХ... Господине Мехмедовићу, све је аутоматизовано: нема вишка, нема мањка, нема људског фактора, нема подобних!— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) February 12, 2026
