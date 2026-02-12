Logo
Амиџић: Мехмедовић, свјестан политичког краја, одлучио пријавити програм за исплату плата

АТВ

12.02.2026

18:45

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је Шемсудин Мехмедовић, ваљда свјестан политичког краја, одлучио кривично пријавити програм за исплату плата Министарства финансија и трезора.

- Господине Мехмедовићу, све је аутоматизовано: нема вишка, нема мањка, нема људског фактора, нема подобних! - поручио је Амиџић на Иксу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Још једна тешка несрећа у БиХ: Повријеђено више особа

Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Шемсудин Мехмедовић поднио је кривичну пријаву Тужилаштву Бих и Сипи против министра финансија и трезора у Савјету министара због, како је навео, незаконитог поступања у вези с расподјелом прихода Управе за индиректно опорезивање

Према мишљењу Мехмедовића, постоји основ сумње на почињење кривичних дјела неизвршавања службене дужности и несавјесног поступања у вршењу дужности, јер, како каже, није вршен надзор над примјеном члана 39 Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

Срђан Амиџић

Šemsudin Mehmedović

