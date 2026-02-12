Logo
Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

Она

12.02.2026

18:32

Цвијеће циклама
Фото: Pexels

Без сумње, цвијеће је један од најбољих поклона за Дан заљубљених. Шта је љепше од тога да романтично осјећање изразимо њежним, готово прозрачним латицама свјежих цвјетова? Цвијеће се често доживљава као биће са сопственом душом, способно да нам пренесе поруке и носи своју посебну енергију.

Али у томе и јесте трик: спољашња љепота њихових пупољака не мора нужно одговарати значењу које носе. А постоје чак и биљке које су потпуно неприкладне за букет за Дан заљубљених.

Међу њима су:

Хајдучка трава

Шарена вишегодишња биљка Ацхиллеа често се може пронаћи и током зиме. Цвјећари је воле јер не блиједи, не губи боју и латице дуже вријеме остају свјеже. Често је користе као шарен додатак у букету, али у језику цвијећа она заправо симболизује крвави и брутални рат. Дакле, ако је једина борба коју планирате са вољеном особом она у кревету, избјегавајте ову биљку по сваку цијену — нарочито када бирате поклон за Дан заљубљених.

Балсамина

Иако ови цвјетови долазе у многим живописним бојама, они су дефинитивно забрањени у букету за Дан заљубљених, јер шаљу поруку: „Доста ми је твојих лудорија и мрзим те!“ Дакле, ако вам их продавац понуди, можда би требало да му предложите да потражи други посао.

Каранфили

Ако их поклоните 14. фебруара, пругасти или жути каранфили могу да значе да сте разочарани у везу и желите да је окончате. Дефинитивно нису најбољи избор на дан када желите да изразите своја најдубља осјећања.

Нарциси

Ови цвјетови симболизују понос и таштину, па би могли да погрешно утичу на особу којој их поклоните.

Циклама

Она изражава жељу за напуштањем, прекидом односа и усамљеношћу, па можда није најбоља идеја имати је у дому, нарочито на Дан заљубљених.

Хијацинте

Иако се хијацинти чине свечаним, могу да значе да немате повјерења у особу којој поклањате цвијеће, што вас чини љубоморном и претјерано доминантном.

Љиљани

Нема ничег чудног у томе што тигар љиљан симболизује понос, наранџасти љиљан мржњу, а жути љиљан означава лагање.

Сада када смо прошли кроз листу цвјетова који вјероватно неће донијети радост вашим вољеним, окренимо се цвијећу које је добродошло у свако вријеме и поводу и које је постало прави симбол вјечне љубави. Упознајте ружу!

Шта дужина стабљике руже значи

Традиционално, момци поклањају руже са кратким стабљикама дјевојкама и, генерално, људима од којих ништа не очекују заузврат. У оба случаја, кратка стабљика преноси осјећај пријатељства без икаквих обавеза.

С друге стране, руже са дугим стабљикама указују на дубоко — а понекад и неузвраћено — осјећање које дародавац носи, заједно са надом у реципроцитет и, евентуално, дугорочну везу.

Боја ружа

Букет може „говорити“ не само бројем цвећа, већ и њиховим бојама! Као што сви знамо, црвене руже симболизују страствену љубав, али шта још боје ружа могу да значе?

Ружичасте руже обично изражавају љубав, али оне изгледају мање страствено, указују на осјећање које траје и продубљује се.

Велики букет ружа за Дан заљубљених, састављен искључиво од ружичастих, показује да онај ко их даје изражава срећу и жели да сви знају о његовој радости.

Наранџасте руже су избор храбрих и независних људи који желе да се одрже изван норми и конвенција. Ова боја често носи краткотрајну, али снажну страст.

Идеалисти, трагаоци за истином и они који вјерују у постојан, хармоничан и апсолутан осјећај, често поклањају бијеле руже. Цвјећари такође препоручују да бијеле руже дате онима које не желите да изгубите. Такође, руже са сњежно бијелим латицама се поклањају дјеци као знак чисте љубави, нарочито синови мајкама на овај дан.

На крају, ту су плаве или љубичасте руже — често обојене вјештачки, јер не постоје у природи. Ове руже симболизују нереалне, недоступне снове. Повремено се поклањају дјевојкама које су се заљубиле на први поглед.

Цвијеће

