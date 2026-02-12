Сједница Владе Српске: О санацији пута Добро Поље- Миљевина и спољнотрговинској размјени

Аутор:Зорица Петковић
Одржана је 4. сједница Владе Републике Српске у Бањалуци. У фокусу су били економски резултати - спољнотрговинска размјена у 2025. години достигла је 12,98 милијарди КМ, уз раст извоза од 6,11% и већу покривеност увоза извозом.
Усвојен је и Приједлог Програма рада Парламента Српске за 2026. годину са укупно 87 планираних докумената.
Влада је упозната на данашњој сједници са тренутним стањем на путном правцу Добро Поље- Миљевина и клизишту која се санира од 9. фебруара.
Потребно је око 2 мјесеца да се заврше радови и нормализује саобраћај на дионици Добро Поље- Миљевина.
Мост је од раније био у лошем стању и постојала је опасност од рушења. Тамо је сада, већ право градилиште. Санација је почела у понедељак, 9.фебруара, каже ресорни министар. Када оживи саобраћај, слиједе радови на обалоутврди Бистрице.
"Очекујемо да ће санација клизишта , тих 15 шипова бити побијени заједно са гредом која треба да носи клизиште како се оно не би ширило и понављало , завршити за 45 радних дана. Након тога би Путеви РС требало да изврше санацију и дилатацију коловоза и ограде на мосту. Надам се да ћемо за 60 дана предати мост у функцију", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза.
Република Српска у протеклој години највише је пословала са Србијом, Хрватском , Њемачком. Остварила је око 13 милијарди конвертибилних марака спољнотрговинске размјене ,што је у овом тренутку ако имамо у виду неповољне политичке услове у Европи, задовољавајући резултат, објашњава министар трговине и туризма и износи сљедеће бројке.
"Укупан увоз је био негдје 3.94%, покривеност увоза извозом је био више него очекиван због тога што смо 70,22% имали то покривено са извозом. То је нешто што нам даје простора да још нешто урадимо", рекао је Нед Пуховац, министар трговине и туризма.
Српска је највише увозила нафту и нафтне деривате, лијекове, аутомобиле, а извозила вјештачки корунд, дијелове за израду обуће и обрађено дрво.
Циљ је да активности буду и веће како би се побољшао постојећи тренд у спољнотрговинској размјени.
Министарство трговине и туризма такође тражи начин да помогне извозницима који, истиче Пуховац , подижу ниво економије Српске.
