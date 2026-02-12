Logo
Датуми које Република Српска не смије заборавити

Аутор:

Сања Трифковић

12.02.2026

19:37

Коментари:

0
Датуми које Република Српска не смије заборавити
Фото: АТВ

Република Српска ових дана обиљежава неке од најважнијих датума, Дан бораца, 33 године од стварања Борачке организације Републике Српске, као и Сретење - >Дан државности Србије и Српске.

Све ово подсјетници су на тешку историју српског народа и страдања српских војника кроз вијекове. Овај дан обиљежен је данас у Бијељини.

Обавеза садашњих, као и генерација које долазе, је да чувају сјећање на ослободилачке ратове српског народа и хероје који су у њима погинули. Дан бораца и Сретење - Дан државности Србије и Републике Српске, најзначајнији су датуми наше историје.

"На косовском завјету на тој идеји је и почео Први српски устанак који је означио не само процес ослобађања од Турака и вишевјековног ропства, већ и стварање савремене српске државе, савремених институција, ослобађање од феудализма, али кажем нажалост та историјска вертикала борбе српског народа траје до данашњег дана", каже Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите.

"Данашња генерација наставила је само традиције онога што се дешавало још за вријеме Косовске битке и цијеле историје борбе српскога народа за своју слободу", рекао је Перо Млађеновић.

Прије 33 године настала је и Борачка организација Републике Српске. Оних који су своје највриједније дали за мир и слободу у којој живимо, морамо се сјећати сваки дан, кажу у Борачкој организацији.

"Срби су све своје ратове водили да се одбране да остану и опстану и ове датуме морамо обиљежавати да би показали свијету који ...константно са разних страна стижу приче да смо ми народ који се није бранио него је био агресор. Не знам како се може бити агресор на својим огњиштима", каже Милован Гагић, предсједник Предсједништва БОРС.

"Ми и данас смо овдје да се поклонимо нашим погинулим борцима што је нама први и основни задатак, а све са циљем да чувамо вјеру и традицију на наш одбрамбено отаџбински рат", истиче Миодраг Стојановић, предсједник Борачке организације града Бијељина.

У одбрамбено-отаџбинском рату 1992-1995. године био је ангажован 215.671 припадник Војске Републике Српске, а њих 23.752 положили су животе за Српску.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

