Тришић Бабић: Изјаве Блануше да су за кандидата СНСД-а гласали необразовани грађани скандалозне

Када чујете Бранка Бланушу, предсједника СДС-а да каже да је сиромашан и необразован народ гласао за кандидата СНСД-а, јасно је зашто је Сарајеву требао један такав у Бањалуци и још јасније зашто га Срби нису хтјели, поручила је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Додаје да је та изјава скандалозна и изазива гнушање.
- Толико подцијенити, омаловажити, унизити сопствени народ, може само неко одрођен и отуђен од тог истог народа. Српски народ није најбогатији, али има поноса, части, достојанства и није манипулативан - каже Тришић Бабић на свом Икс налогу.
Истиче да се Србима не може продати рог за свијећу.
- Професоре Блануша, ако до сада то нисте научили, чему ли онда учите дјецу којој предајете. Не знам како ћете тој омладини сутра погледати у очи - истакла је Тришић Бабић.
