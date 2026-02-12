Logo
Тришић Бабић: Изјаве Блануше да су за кандидата СНСД-а гласали необразовани грађани скандалозне

12.02.2026

19:05

Коментари:

21
Тришић Бабић: Изјаве Блануше да су за кандидата СНСД-а гласали необразовани грађани скандалозне
Фото: АТВ

Када чујете Бранка Бланушу, предсједника СДС-а да каже да је сиромашан и необразован народ гласао за кандидата СНСД-а, јасно је зашто је Сарајеву требао један такав у Бањалуци и још јасније зашто га Срби нису хтјели, поручила је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.

Додаје да је та изјава скандалозна и изазива гнушање.

- Толико подцијенити, омаловажити, унизити сопствени народ, може само неко одрођен и отуђен од тог истог народа. Српски народ није најбогатији, али има поноса, части, достојанства и није манипулативан - каже Тришић Бабић на свом Икс налогу.

Истиче да се Србима не може продати рог за свијећу.

- Професоре Блануша, ако до сада то нисте научили, чему ли онда учите дјецу којој предајете. Не знам како ћете тој омладини сутра погледати у очи - истакла је Тришић Бабић.

Ana Trišić Babić

Коментари (21)
