Преокрет око Влаховића који нико није очекивао

Мјесецима свјетски медији пишу да ће Душан Влаховић на љето напустити Јувентус, али можда ипак дође до преокрета, пишу Италијани.
Послије вијести да ће наводно каријеру наставити у Барселони, да захтијева годишњу зараду од 10.000.000 евра, па да је Челси избио у први план и да је најозбиљнији кандидат да се домогне потписа српског нападача, није немогуће да ипак дође до договора Србина и Старе даме.
Душан се тренутно опоравља након повреде и операције, а требало би на терен да се врати почетком или средином марта.
И поред тога што је дуго ван терена, не пропушта мечеве "старе даме". Прије неколико дана је са стадиона гледао дерби са Лациом (2:2), а бурно славље након поготка црно-бијелих за изједначење није промакло Италијанима.
Сви истичу да је и даље највећи навијач Јувентуса.
"Влаховићево славље послије Јувентусовог ремија против Лација јасно показује његову преданост клубу. Није то могао боље да покаже. Доласком Спалетија вратио се на терен. Душан је још увијек у Јувентусу, барем тако изгледа", пише италијанска "Газета".
Српском голгетеру уговор истиче 30. јуна, а Јувентус има три мјесеца да га наговори да наставе сарадњу. Новац је до сада био проблем, јер Душан годишње зарађује 12 милиона евра, а клуб сад може да му понуду четири или пет милиона мањи износ.
Мјесецима се спекулише да су за њега заинтересовани Каталонци, "плавци" из Лондона, Бајерн, Милан, Атлетико Мадрид, али Душан је фокусиран тренутно само на Јувентус и опоравак.
Поједини медији пишу да би кључну улогу могао да одигра Спалети, јер је Влаховић дио његових планова у будућности и сви истичу да је хемија између тренера и нападача сјајна, пише "Спортињо".
Ако би неко могао да га наговори да остане у Торину за мање новца, онда је то италијански стручњак.
Јасно је да Душан мора да пристане на драстично мању плату, а са друге стране наводно су у клубу различита мишљења о Душану. Има оних који сматрају да трећи најскупљи играч у историји Јувентуса не заслужује да и даље буде главни пројекат тима.
Међутим, Старој дами ће свакако бити потребан нови нападач, а проблем су цијене и ограничено тржиште, а већ имају Душана, врхунског голгетера. Кључ би на крају, поред Спалетија, могао да буде дијалог, ако до њега дође, како би нашли најбоље рјешење око главног питања - новца.
Тренутно нема преговора између Влаховића и Јувентуса, није сигурно ни да ли ће их бити до краја сарадње, али нико сад не може да каже да ће дефинитивно напустити црно-бијеле из Торина.
