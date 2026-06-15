Савановић Вукановићу: Гдје су паре и зашто Црнадак одлучује?

Аутор:Бојан Носовић
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Таман када смо мисли да су сви опозициони ратови отворени, букне нови. Данас варничи у Листи за правду и ред, странку Небојше Вукановића напустио је посланик Миња Савановић, а све због Игора Црнатка.
Савановић је данас без устезања оплео по дојучерашњем страначком лидеру. У Покрету за правду и ред најмање је правде и реда, нема тога са ким се Вукановић није посвађао, напао је и цркву, странка нема радно тијело а ни канцеларије, Црнадак је реметилачки фактор позивам га да напусти Покрет, то је само дио онога што је изговорио Миња Савановић напуштајући странку Небојше Вукановића па га узгред и питао гдје су паре и када ће финансијски извјештај Покрета.
"Колико је новца Покрет за правду добио, гдје је тај новац, ја га нисам видио. Ја сам посланик који је за четири године само једном сјео у службено ауто у шкоду нашу", казао је независни народни посланик Миња Савановић.
На шкоди и парама се Савановић не зауставља, каже да годинама трпи непоштовање, да је вјеровао Вукановићу и Покрету али да је сада разочаран. Тал Вукановић Црнадак је давно договорен, а посланицима је саопштено у кафани, прича Савановић. Биће каже независни посланик али из политике не излази, преговара, не открива са ким.
"Заиста не желим да будем више дио нечега ко ме повриједио ко ме на најстрашнији начин израдио забио нож у леђа, довео до свршеног чина а притом много ће бити још ствари о којима ћемо причати јер овдје можемо дуго да причамо. Јавност мора да зна и јавност мора да прогледа", додао је Савановић.
Путуј игумане не жали манастира, поручује Вукановић и каже да без обзира на Црнатка Савановић свакако не би био носилац његове Листе јер није био довољно ангажован. Још једном понавља да је он и селектор и капитен. Закључује да се код Савановића све врти око новца.
"Мало је човјеку који има плату 4000 хоће још и сада је предао да добије 1800 марка за квартал од клуба што је остало вишка, што се није потрошило, опет све расподијелим нисам узео себи. Један врхунац бешчашћа да тако пљунете у тањир из кога сте јели. Ми смо били пријатељи, долазио ми је кући. Имали смо присну сарадњу испоштовао сам га максимално", истакао је шеф клуба посланика Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Рат у Листи за правду и ред само је један од опозиционих фронтова. Увелико кључа у СДС-у, док се чека да прекипи, Драшко Станивуковић поручује да ће у наредним данима озваничити своју кандидатуру за предсједника Српске.
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