Logo

Аулић: Станивуковића нема ко да савјетује да се не бламира

Аутор:

АТВ
15.06.2026 19:53

Коментари:

0
Аулић: Станивуковића нема ко да савјетује да се не бламира

Драшко Станивуковић не престаје да понижава позицију предсједника Републике Српске, изјавио је члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић.

Подсјетио је да Станивуковић каже да се на позицији српског члана Предсједништва води озбиљна државна политика и да она захтијева још кила, година и утакмица под ногама него што он има.

"Није спорно то што Станивуковић исправно процјењује себе као неискусног и недораслог, али је спорно што мисли да као такав може да обавља позицију предсједника Републике Српске", истакао је Аулић.

Ако нисте дорасли за позицију српског члана Предсједништва, наводи Аулић, онда то свакако важи и за дужност предсједника Републике Српске, која није ни мање озбиљна, ни мање одговорна, како то упорно понавља Станивуковић.

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Опозиција ће имати више кандидата него гласача

"Предсједничка Палата није игралиште, нити вјежбаоница, већ огледало Републике Српске, мјесто озбиљних сусрета и важних одлука за наше грађане. Не чуди толико што Станивуковић то не зна, већ што у његовом ближем и даљем окружењу нема нико ко би му добронамјерно савјетовао да престане да се бламира са неуким и незрелим изјавама попут ове", закључио је Аулић.

/СРНА/

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саша Аулић

Драшко Станивуковић

предсједник Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Опозиција ће имати више кандидата него гласача

1 ч

2
Петровић: Станивуковић мршав за Сарајево, а гладан за Палатом

Република Српска

Петровић: Станивуковић мршав за Сарајево, а гладан за Палатом

2 ч

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Сарајевско-романијска регија бедем одбране и опстанка српског народа

3 ч

1
Прекинута сједница СО Модрича

Република Српска

Прекинута сједница СО Модрича: Радуловић остао без већине, нема подршку ПДП-а

4 ч

3

  • Најновије

20

34

Стиже млади Мјесец у Близанцима: Многима би могао промијенити планове

20

31

Шта је спорно са бањалучком ривом?

20

28

Свађа двије породице у селу завршила убиством: Малољетник у притвору

20

22

Бомба на Мундијалу: Капе Верде шокирао Шпанију

20

20

Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима