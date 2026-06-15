Аулић: Станивуковића нема ко да савјетује да се не бламира

Аутор:АТВ
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Драшко Станивуковић не престаје да понижава позицију предсједника Републике Српске, изјавио је члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић.
Подсјетио је да Станивуковић каже да се на позицији српског члана Предсједништва води озбиљна државна политика и да она захтијева још кила, година и утакмица под ногама него што он има.
"Није спорно то што Станивуковић исправно процјењује себе као неискусног и недораслог, али је спорно што мисли да као такав може да обавља позицију предсједника Републике Српске", истакао је Аулић.
Ако нисте дорасли за позицију српског члана Предсједништва, наводи Аулић, онда то свакако важи и за дужност предсједника Републике Српске, која није ни мање озбиљна, ни мање одговорна, како то упорно понавља Станивуковић.
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"Предсједничка Палата није игралиште, нити вјежбаоница, већ огледало Републике Српске, мјесто озбиљних сусрета и важних одлука за наше грађане. Не чуди толико што Станивуковић то не зна, већ што у његовом ближем и даљем окружењу нема нико ко би му добронамјерно савјетовао да престане да се бламира са неуким и незрелим изјавама попут ове", закључио је Аулић.
/СРНА/
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