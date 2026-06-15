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Кошарац: Опозиција ће имати више кандидата него гласача

Аутор:

АТВ
15.06.2026 19:24

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Члан Главног одбора СНСД-а Сташа Кошарац истакао је да се опозиција подијелила на толико фракција да ће имати више кандидата на општим изборима него гласача.

"Опозиција је најављивала јединствен наступ на изборима. Једино што су успјели јесте да се подијеле на толико фракција да ће, изгледа, имати више кандидата него гласача. Импресивна ефикасност“, навео је Кошарац на "Иксу".

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Тагови :

Сташа Кошарац

опозиција

Кандидатура

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