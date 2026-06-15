Кошарац: Опозиција ће имати више кандидата него гласача

Аутор:АТВ
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Члан Главног одбора СНСД-а Сташа Кошарац истакао је да се опозиција подијелила на толико фракција да ће имати више кандидата на општим изборима него гласача.
"Опозиција је најављивала јединствен наступ на изборима. Једино што су успјели јесте да се подијеле на толико фракција да ће, изгледа, имати више кандидата него гласача. Импресивна ефикасност“, навео је Кошарац на "Иксу".
Opozicija je najavljivala jedinstven nastup na izborima. Jedino što su uspjeli jeste da se podijele na toliko frakcija da će izgleda imati više kandidata nego glasača. Impresivna efikasnost 😂— Staša Košarac (@StasaKosarac) June 15, 2026
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