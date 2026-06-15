Додик: Сарајевско-романијска регија бедем одбране и опстанка српског народа

Аутор:АТВ
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Одбрана Сарајевско-романијске регије представља једну од најтежих, најдуготрајнијих и најславнијих страница у историји Одбрамбено-отаџбинског рата од 1992. до 1995. године, истакао је предсједник Милорад Додик.
Додик је нагласио за Срну да Сарајевско-романијска регија није била само линија фронта, већ бедем одбране и опстанка српског народа, те симбол непоколебљиве борбе за слободу Републике Српске, јер је то било мјесто гдје се чувала и бранила цијела Република.
"На сарајевском ратишту вођена је непрестана борба за опстанак када је судбина свих нас била стављена на најтеже историјско искушење. Али, захваљујући храбрости и јакој патриотској вољи, то искушење су српски борци издржали храбро, поносно и достојанствено", изјавио је Додик.
Поводом обиљежавања 16. јуна - Дана одбране Сарајевско-романијске регије од 1992. до 1995. године, Додик је рекао за Срну да је то веома важан датум не само за Сарајевско-романијску регију, већ и за цијелу Републику Српску.
"На тај дан 1992. године у акцији српских бораца извршена је деблокада и успостављена саобраћајна комуникација Лукавица–Пале која је омогућила редовно снабдијевање потребним намирницама и санитетским материјалом становника српских насеља Грбавица, Лукавица и Српска Илиџа и што је најважније бржи превоз рањених бораца у ратну болницу Коран на Палама и даље према Србији", рекао је Додик.
Он је подсјетио и на важност овог датума 1995. године када су муслимани извршили један од најжешћих напада на српске положаје на Требевићу и успјели да пробију линију одбране на Златишту и Осмицама, што је представљало значајну пријетњу и опасност цијелом овом крају и његовом становништву, али, срећом, након жестоких борби и уз велику жртву тај напад је успјешно одбијен.
Додик је нагласио да Сарајевско-романијска регија никада није била само географски појам и природни бисер, већ јединствен синоним за слободу, јунаштво, пркос и уточиште записани у српском генетском коду.
"Кад год су се над овим простором надвили `црни дани` који су доносили пријетњу и опасност по наш биолошки опстанак, када је изгледало да смо опкољени са свих страна, препуштени сами себи и када се чинило да нема излаза и спаса, на подручју Сарајевско-романијске регије рађао се непробојни бедем одбране.
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Борци Сарајевско-романијског корпуса и народ ове регије нису отимали туђе, већ су бранили своје породице, куће, огњишта, њиве, своје богомоље и оно најсветије - право на свој идентитет, да остану и опстану пред најездом разуларене масе припадника такозване Армије БиХ", истакао је Додик.
Он је подсјетио да је на сарајевском ратишту вођена непрестана борба за опстанак и да је сваки метар те регије натопљен крвљу најбољих међу нама, те да су од 1992. до 1995. године српски борци са Романије, Грбавице, Лукавице, Пала, Сокоца, Илиџе, Вогошће, Хаџића, Трнова и других крајева стајали на првој линији одбране свог народа и својих домова, али и цијеле Републике Српске.
Додик је рекао да су у готово немогућим условима, суочени са бројнијим непријатељским снагама, српски борци показали изузетну храброст, пожртвованост и војничку част, те да су захваљујући њиховој одлучности и храбрости сачувана огњишта, одбрањена слобода српског народа и темељи Републике Српске.
"Зато данас, када погледамо према Војничком спомен-гробљу Нови Зејтинлик на Сокоцу гдје почива 949 погинулих бораца, према Манастиру Светог великомученика Георгија на Равној Романији гдје су на унутрашњим зидовима, умјесто иконописа, уписана имена више од 4.000 српских бораца погинулих у одбрани Сарајевско-романијске регије, ми не видимо само прошлост, већ темеље на којима стојимо, на којима градимо и развијамо Републику, али оно што видимо и највише поштујемо је цијена наше слободе", указао је Додик.
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Све ове жртве, каже Додик, потврђују да је Република Српска одбрањена управо на подручју Сарајевско-романијске регије, на капији Сарајева и на висовима Романије.
"Та жртва нас обавезује на јединство када бијемо другачије битке, оне у миру, за столом, политичке и економске, када се боримо за наш народ и за бољу Републику Српску. У тим биткама никада немамо право на умор, на подјеле, а посебно немамо право и не смијемо да изневјеримо завјет оних који су уградили себе у вјечност", нагласио је Додик.
Он је поручио да ће зато увијек понављати да су Сарајевско-романијска регија и Источно Сарајево са својим општинама Соколац, Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа, Источни Стари Град, Трново и Пале бедеми одбране и колијевка Републике Српске, те да су Срби са ових простора поднијели највећу жртву протеклог рата - доживјели су етничко чишћење из Сарајева, бранили територију и преживјели егзодус.
"Зато данас дугујемо посебну захвалност Србима Сарајевско-романијске регије, и Република Српска и њене институције имају посебну обавезу према њима, јер је то најстрадалнији народ у Српској. Морамо наставити да радимо, градимо и развијамо сваку општину у Источном Сарајеву, јер је то наша колијевка и непробојни бедем", поручио је Додик.
/СРНА/
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