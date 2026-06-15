Петровић: Станивуковић мршав за Сарајево, а гладан за Палатом

Аутор:АТВ
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Драшко Станивуковић је још једном понизио Републику Српску и српски народ и показао да, иако је свима нама она на првом мјесту и светиња коју чувамо и бранимо, њему очигледно није, поручио је Лука Петровић потпредсједник СНСД.
"Гостујући код Авде Авдића, Станивуковић је изјавио да нема довољно искуства и политичке тежине за функцију члана Предсједништва БиХ, али да истовремено жели да буде предсједник Републике Српске. Сам је признао да је мршав за Сарајево, а гладан за Палатом.Том изјавом не само да је показао политичку недораслост, већ је и омаловажио институцију предсједника Републике Српске, сводећи је на функцију за коју је, по његовом мишљењу, не треба знање, искуство и одговорност", рекао је Петровић.
Поручује да је такав став увреда за Републику Српску, њене институције и све грађане који је доживљавају као највећу вриједност и гарант своје слободе.
"Предсједник Републике Српске није и не смије бити резервна опција за оне који сматрају да нису спремни за друге функције. Овом изјавом Станивуковић је сам признао оно на шта годинама указујемо – да иза великих амбиција не стоје ни озбиљно политичко искуство ни резултати који би га препоручили за најодговорније функције", рекао је Петровић.
Поручио је да Република Српска није хир, није политички полигон за стицање искуства, нити мјесто за промоцију личних амбиција.
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Станивуковић понижава Српску: За Палату не треба искуство, за Предсједништво БиХ нема довољно "кила"
"Она заслужује одговорне људе који разумију тежину функције предсједника Републике, који поштују њене институције и који никада неће дозволити да их својим изјавама омаловажавају. Ако неко сматра да нема довољно искуства за једну од најважнијих функција у БиХ, онда би морао објаснити грађанима на основу чега вјерује да је спреман да води Републику Српску. То питање данас не поставља СНСД, већ га је својим ријечима отворио сам Драшко Станивуковић", рекао је Петровић.
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