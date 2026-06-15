Јагњетина коначно јефтинија: Погледајте зашто је сад треба куповати

Аутор:АТВ
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Завршила се сезона прољетних слава и и великих празника, па је и потражња за јагњетином нагло опала. Тако ни узгајивачи нису имали куд, већ да спусте цијену живе ваге.
Уочи Ђурђевдана и првомајских прослава, на тржишту је владало право “лудило”. Килограм живе ваге јагњади тада је прелазио и 12 КМ, а поједини узгајивачи су максимално користили огромну потражњу како би диктирали сопствене услове продаје.
Ипак, празнична трпеза је прошла, а са њом је спласнуо и налет купаца, па су цијене претрпјеле озбиљан пад.
За све оне који планирају неку мању породичну вечеру или прославу, тренутни период је идеалан за куповину. Килограм живе ваге јагњади код појединих узгајивача сада се може пронаћи већ за 9 КМ, док се на сточним пијацама и у огласима најчешће тргује по цијени од 10 КМ за килограм.
Узгајивачи са којима смо разговарали истичу да их овај пад није изненадио, јер се ради о сценарију који се на нашим просторима понавља готово сваке године.
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“Највећа потражња за јагњићима је традиционално у прољеће, пред Ђурђевдан, када се масовно организују породична окупљања, славе и излети. Тада цијене дивљају и расту буквално из седмице у седмицу. Међутим, чим прођу ови датуми, потражња драстично слаби, па самим тим пада и цијена на терену“, објашњавају узгајивачи за БЛ портал.
Тренутно стање на тржишту домаћи произвођачи описују као својеврсно затишје. Ипак, уколико планирате неку прославу у наредним мјесецима, узгајивачи шаљу упозорење – ово појефтињење је само привременог карактера.
“Већ од јула и августа улазимо у нову фазу. Креће ударна сезона свадби, крштења, али и традиционалних сеоских зборова и разних других прослава. Тада интересовање за печењем поново скаче у небеса, па грађани морају бити спремни на то да ће доћи и до новог раста цијена јагњади“, искрени су узгајивачи.
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