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У сриједу без струје 6.000 потрошача у центру Бијељине

Аутор:

АТВ
15.06.2026 13:29

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У сриједу без струје 6.000 потрошача у центру Бијељине
Фото: АТВ

У Бијељини ће у сриједу, 17. јуна, без електричне енергије бити 6.000 потрошача у ширем центру града и 1.500 потрошача у Семберији током годишњег ремонта трафостанице "Чађавица" и припадајућих далековода, саопштено је из "Електро-Бијељине".

Најављено је да ће од 8.00 до 16.00 часова без електричне енергије бити потрошачи у насељима Доња Чађавица, Горња Чађавица, Средњи Драгаљевац, Горњи Драгаљевац, Љељенча, у дијелу Велике Обарске - Буковица, Шубарићи и Табашница и у дијелу Средње Чађавице – Жестик, преноси Срна.

Потрошачи који се снабдијевају са далековода "Црњелово" и "Драгаљевац" због промјене уклопног стања електричну енергију неће имати од 8.00 до 9.00 часова и од 15.00 до 16.00 часова.

Годишњи ремонт биће обављен на далеководима "Болница", "Центар" и "Економија".

Детаљан списак насеља и улица који ће у сриједу бити без електричне енергије током најављених радова објављен је на сајту "Електро-Бијељине".

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Тагови :

Електро-Бијељина

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