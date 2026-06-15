Рекордан број обољелих од еболе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Број потврђених случајева обољелих од еболе у Конгу повећао се на 782, укључујући 181 потврђен смртни случај, саопштило је Министарство здравља те земље.
У саопштењу на платформи X се наводи да су у периоду од 24 сата пријављена 72 нова случаја обољелих од еболе, што је рекордан број обољелих у том временском периоду.
Регион
Лажни доктор варао пацијенте и узимао им брдо пара: Хитно се огласио МУП
Истиче се да број оболелих укључује 181 потврђен смртни случај након што је потврђено 29 нових смртних случајева.
Једна од највећих епидемија еболе на свијету избила је у три провинције у Конгукоје су одавно погођене оружаним сукобима - Итури, Северни Киву и Јужни Киву.
Појава соја еболе пријављена је 15. маја, иако званичници кажу да се вирус неприметно ширио недјељама, што је закомпликовало напоре да се епидемија стави под контролу.
У кампу за расељена лица у источном Конгу потврђена су два смртна случаја повезана са еболом, док Свјетска здравствена организација (СЗО) упозорава на "слијепе тачке" у надзору због којих се сматра да би стварни обим ширења болести могао бити већи од званично пријављених података.
Савјети
Како да не постанете лака мета: Трикови којима провалници провјеравају да ли сте кући
"Двије жртве су интерно расељене особе које живе у кампу Кпангба, у којем је смјештено 30.000 избјеглица", навео је УНХЦР у извјештају објављеном у четвртак, додајући да високи ризици од преношења захтјевају појачане мјере превенције и реаговања, преноси Ројтерс.
Епидемиолог СЗО у Бенију, Оливије ле Полен", истакао је да постоји много "слијепих тачака" због којих би ширење смртоносне болести могло бити много шире од званичних процјена.
"Још увијек постоји много слијепих тачака у неким подручјима која су високог ризика. Надзор заиста треба ојачати у тим подручјима", рекао је Полен.
Епидемија ретког соја еболе Бундибугјо, за који не постоји одобрена терапија нити вакцина, недјељама је остајала неоткривена, те Свјетска здравствена организација још увијек нема потпуну процјену о обиму епидемије.
Ауто-мото
Када је право вријеме за велики сервис аутомобила?
Амерички Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) упозорава да би она могла достићи размјере епидемије у Западној Африци из периода 2014-2016. године, у којој је забиљежено више од 11.000 смртних случајева.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
9 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Здравље
2 д0
Најновије
20
34
20
31
20
28
20
22
20
20
Тренутно на програму