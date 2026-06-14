Путна апотека – шта је неопходно понијети на путовање?

Аутор:АТВ
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Сезона љетовања и годишњих одмора је увелико почела, а они који већ нису отпутовали жељно ишчекују тај моменат. Међутим осим свих лијепих ствари које љетовање са собом доноси, неопходно је бити спреман и на оне мање лијепе ситуације које нас могу задесити.
Иако се не савјетује путовање без путног осигурања које покрива здравствене трошкове уколико до њих дође, свакако вам је потребна путна апотека у којој ће се наћи одређени лекови који вам могу затребати.
Уколико ускоро идете на пут, провјерите радно време апотека и запутите се у набавку свих потребних ствари. У наставку текста помоћи ћемо вам у састављању списка за куповину.
На мору често може да се деси да од превише времена проведеног на плажи и превише излагања сунчевој свјетлости, почне да вас боли глава. Ово не мора значити да сте добили сунчаницу, већ је само природна реакција организма на излагање сунцу.
Такође, веома често се деси да почне да нас боли зуб баш онда када нисмо у могућности да одемо код зубара. Било да је у питању зубобоља, главобоља или неки други случај, како би бол у најкраћем временском року престао су вам потребни лијекови против болова.
Одлучите се за оне лијекове које и иначе пијете када имате неки од ових проблема и за које провјерено знате да дјелују на вас.
Задњих година све више људи има реакцију на различите алергене из своје околине – на полен, храну, сунце, животињску длаку. То што до сада нисте имали симптоме алергије не значи да не може да вам се појави алергија и ове године. Неке од наведених алергија најактуелније су управо у прољећном и љетњем периоду, па је потребно да на своје путовање понесете заштиту.
Ови симптоми могу бити блажи или тежи, понекад чак и веома опасни – сама јачина алергијске реакције зависи од вашег организма. Оно што је сигурно, који год облик алергије да је у питању, осјећај није ни мало пријатан. Како би били обезбијеђени и ефикасно санирали или умањили симптоме уколико до њих дође, неопходно је понијети неки од лијекова против алергије.
У зависности од тога да ли сте иначе склони алергијама или не, лијек можете пити превентивно током путовања или тек након што примјетите одређене симптоме.
Такође, веома често на летовању може доћи алергијске реакције на ујед инсекта која може бити опасна, као и до реакције на ујед медузе. Понесите са собом неку антиалергијску крему која ће ублажити бол и реакцију организма.
Стомачни вируси – веома честа појава на љетовању
Стомачни вируси су веома честа појава на љетовању, посебно на појединим локацијама. Они се дешавају из више различитих разлога – промјена климе, неисправна вода за пиће, конзумирање хране на коју наш организам није навикао или појава вируса.
Иако су дјеца најосетљивија на стомачне вирусе и њима је посебно потребна заштита, и одрасле особе веома често задеси ова непријатност. Како било, сваком се барем једном десило да добије стомачни вирус на одмору и свако од нас зна колико је то непријатан осјећај.
Бол у стомаку, грчеви, дијареја, повраћање и повишена температура, главни су симптоми сваког стомачног вируса. Како би смањили шансе да до ових непријатних тегоба дође, препоручује се употреба пробиотика. Са употребом треба започети неколико дана прије него што пођете на љетовање и треба наставити током цијелог трајања љетовања.
Поред пробиотика, за сваки слушај понесите и неки лијек који регулише дијареју, као и неки лијек на бази парацетамола, који ће снизити повишену телесну температуру, уколико до ње дође. Лијекови на бази парацетамола, помоћи че вам да снизите температуру и у осталим случајевима, као на примјер уколико добијете сунчаницу.
Такође, како би знали колико вам је повишена тјелесна температура и у ком моменту треба да попијете лијек, неопходно је да са собом на одмор понесете и топломјер.
На љетовању може доћи до различитих повреда. Било да сте се ударили о стијену, оклизнули и пали или исјекли на нешто, како би санирали повреду и очистили рану, неопходно је да у својој путној апотеци имате одређена средства која ће вам помоћи у томе.
Са обзиром на то да је приликом повреда најбитнија дезинфекција ране како се не би упалила и инфицирала, прво што вам је потребно су средства за дезинфекцију мањих рана – јод и хидроген. Такође, потребни су вам и фластери, газа и завоји. Уколико је ваша рана превелика и захтијева медицинску помоћ, све набројано ће вам послужити као прва помоћ док не стигнете до љекара.
Надамо се да смо вам помогли у креирању листе са свим лијековима који ће се наћи у вашој путној апотеци, и надамо се да вам ниједан од њих неће бити потребан на вашем путовању, преноси портал АСинфо
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