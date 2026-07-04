Уводе се новине у 15 локалних заједница у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У 15 локалних заједница у Републици Српској ће од 6. јуна, моћи путем система еЗаказивање електронски заказати термин за предају захтјева и преузимање личне карте, пријаву пребивалишта/боравишта и промјену адресе стана, предају захтјева и преузимање возачке дозволе и продужење важења регистрације возила.
Како је саопштено из Министарства унутрашњих послова Републике Српске ријеч је о сљедећим градовима: Добој, Бијељина, Требиње, Зворник, Приједор, Фоча, Мркоњић Град, Градишка, Пале, Лакташи, Прњавор, Дервента, Модрича, Теслић и Источно Ново Сарајево.
"Термини за нове услуге се могу заказати путем званичне платформе МУП-а у неколико једноставних корака, на исти начин као и за услуге заказивања термина за подношење захтјева за издавање и преузимање путне исправе. Позивамо грађане да користе ове услуге и тако планирају своје вријеме, те апелујемо на грађане да се прије доласка на локацију за издавање личних докумената, путем званичне интернет странице Министарства детаљно информишу о потребној документацији и уплатама за издавање одређеног личног документа, те на локацију приступе са потпуном документацијом", саопштили су из МУП-а.
Свијет
Ако крећете у Грчку, поштујте правила: Прописи Европске уније су ригорозни
Електронске услуге МУП-а Републике Српске су дио континуиране опредијељености Министарства ка унапређењу и дигитализацији својих услуга како би се додатно олакшао приступ потребним документима и поједноставила комуникација између грађана и институција.
Раније поменуте услуге прво су биле доступне грађанима Бањалуке и то од 29. јуна ове године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
58
12
47
12
46
12
33
12
26
Тренутно на програму