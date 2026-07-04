Возачи, опрез: Очекује се појачан саобраћај

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ услови за вожњу јутрос су повољни, а с обзиром да је сезона годишњих одмора очекује се појачан промет возила на путевима и граничним прелазима.
Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске/ФБиХ Богатићи због санације цјевовода мале хидроелектране Крупац, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из Ауто-мото савеза Републике Српске апелују на возаче на стрпљење. Планирана је реконструкција по двије траке у оба смјера, преноси Срна.
Због радова на проширењу моста, измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Вршани-Бијељина један. У току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала, на улазу у Бијељину из правца Брчког. Сва возила масе до 3,5 тона усмјераваће се преко привремене обилазнице која се налази у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе преко 3,5 тона усмјеравати преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија маса прелази 30 тона.
Због клизишта, саобраћај се одвија једном траком наизмјенично на дионици магистралног пута Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима скрећемо пажњу на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираног клизишта, обустављен је саобраћај за све категорије возила на дионици регионалног пута Стари Угљевик-Главичице и одвија се алтернативним правцима.
Једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака због активираних клизишта.
Република Српска
Обиљежавање 34 године од страдања Срба Средњег Подриња и Бирча
На дионицама ауто-пута Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /мост Херцеговина/, због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима Добро Поље-Миљевина, Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тона саобраћај и даље обустављен.
На граничном прелазу Доња Градина појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ, а на осталим прелазима задржавања су краткотрајна.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Друштво
Данас на снази забрана МУП-а Српске
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
58
12
47
12
46
12
33
12
26
Тренутно на програму