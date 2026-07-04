Метеоаларм објавио жуто упозорење

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Метеоаларм је објавио жуто упозорење за регије Требиња, Фоче, Мостара и Ливна због вјетра чији би најјачи уради требало да достигну до 70 километара на час.
Грађани су упозорени да вјетар може носити крхотине.
За требињску и регију Фоче упозорење је издато у поноћ и на снази је вечерас до поноћи јер се очекују удари вјетра од 40 до 70 километара на час, преноси Срна.
За регију Ливна упозорење ће бити на снази до 18.00 часова и у том периоду прогнозирани су удари вјетра сјеверног смјера брзине 40 до 50 километара на час.
Друштво
Данас на снази забрана МУП-а Српске
У мостарској регији упозорење је на снази до 15.00 часова, када ће повремено удари вјетра сјеверца бити брзине 40 до 50 километара на час.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
22
09
17
09
01
08
59
08
49
Тренутно на програму