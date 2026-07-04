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Метеоаларм објавио жуто упозорење

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 08:28

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Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран
Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Метеоаларм је објавио жуто упозорење за регије Требиња, Фоче, Мостара и Ливна због вјетра чији би најјачи уради требало да достигну до 70 километара на час.

Грађани су упозорени да вјетар може носити крхотине.

За требињску и регију Фоче упозорење је издато у поноћ и на снази је вечерас до поноћи јер се очекују удари вјетра од 40 до 70 километара на час, преноси Срна.

За регију Ливна упозорење ће бити на снази до 18.00 часова и у том периоду прогнозирани су удари вјетра сјеверног смјера брзине 40 до 50 километара на час.

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У мостарској регији упозорење је на снази до 15.00 часова, када ће повремено удари вјетра сјеверца бити брзине 40 до 50 километара на час.

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Тагови :

Упозорење

метеоаларм

вјетар

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