Очекује ли грађане Српске пад цијена?

Аутор:Сретен Рајилић
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Свјетска криза је завршена, гориво је појефтинило и код нас, али се поставља и питање зашто се то није пренијело на друге производе и услуге? .
О посљедицама кризе, стабилизацији цијена, али и приједлозима да грађани коначно осјете олакшање у односу на претходни период у наредним минутама.
Цијена дизела и бензина на бензинским пумпама, након пада од 30% на свјетском тржишту, у Републици Српској за свега неколико дана пала је за око 20 пфенига, што представља једно од осјетнијих појефтињења горива у посљедње вријеме. Иако знатно олакшање за сектор транспорта - а и возаче уопште - то се није ланчано пренијело на друге производе и услуге, поготово на оне који чине основу потрошачке корпе. Из Савеза синдиката, подносилаца инцијативе за ограничење марже, напомињу да постоји простор за корекцију цијена и да су створени услови да радници и грађани коначно осјете конкретне ефекте стабилизације тржишта.
"Тај значи најављени, раст цијена већих сегмента производа и услуга, тада је и појачан рад тих контролних органа. Како се то некако смирује, како почну као да падају цене, кажем као, пошто то је нула зарез нешто безначајно, кад расту, то су једноцифрени и двоцифрени бројеви, тада некако и ти инспекцијски органи ослабе своје контроле. А оно што јесте и што јесте интенција Савеза синдиката и иницијатива је сама та казнена политика. Напросто ми те казне тренутно имамо на снази, оне су фактички стимулативне, уопште нису репресивне", рекао је виши стручни сарадник за економска питања у Савезу синдиката Републике Српске Божана Радомир.
Поред интензивне контроле, Савез синдиката апелује и на усклађивање најављеног пораста плата са инфлацијом. Стабилизацију ситуације на терену, истовјетно тржишту, потврђују из Инспектората. Трговци се придржавају одлукама прописаних износа маржи, за разлику од периода нагле инфлације кад им је свеукупно прописано око милион и по марака казни.
"Инспектори су сваки дан, да кажемо, у контролама, то је наш примарни посао, тако и тржишни инспектори из тог, дакле, сектора су сваки дан у продавницама, тако да можемо рећи да је интензитет контрола исти, јер је њихов примарни посао управо инспекцијски надзор. У том периоду када смо имали повећане неправилности, рађене су интензивније циљане контроле које су се односиле искључиво и само на формирање цијена, а сада у оквиру тих, да кажем, свеобухватних контрола једна од ставки јесте и контрола формирања цијена, али оне се врше на дневном нивоу", истакла је портпарол Инспектората Републике Српске Душанка Николић.
Иако охрабрује чињеница да су инфлаторни притисци данас значајно мањи него у претходном периоду и да је инфлација на нижем нивоу него у вријеме највећих тржишних поремећаја, у наредном тромјесечју постоји могућност одгођених ефеката кризе, напомиње министар трговине и туризма.
"Ефекат двојне посуде, што ја овако волим објаснити, ће тек сада да буде за једно два мјесеца. То поскупљење цијена, нису могли, нису могли, произвођачи одмах то да вам укалкулишу, зато што им треба временски период, имају залихе по оним старим цијенама, које су нам продавали. Ја се само бојим, ево, пола-пола, да би могло доћи до неког блажег пораста цијена", изјавио је министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.
Једно је сигурно, примирјем у свијету, криза и поремећаји тржишта су иза нас. Тренутно траје усклађивање, а до када ће грађани у џеповима осјетити посљедице кризе, под условом да све опет не крене по злу, остаје неизвјесно.
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