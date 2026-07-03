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Министарство донијело Правилник: Ево шта ће бити приоритет на купалиштима

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 14:40

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Министарство донијело Правилник: Ево шта ће бити приоритет на купалиштима
Фото: Pixabay

Министарство трговине и туризма Републике Српске донијело је правилник о начину пружања услуга на купалиштима којим се свеобухватно уређују услови за организацију и рад природних и вјештачких купалишта са циљем унапређења безбједности посјетилаца, квалитета услуга и заштите здравља корисника.

Правилник прописује минималне услове које пружаоци услуга морају испуњавати, укључујући обезбјеђивање санитарно-хигијенских услова, редовну контролу квалитета воде, техничку исправност инфраструктуре, организацију спасилачке службе, као и правила понашања на купалиштима.

- Акценат је стављен на безбједност посјетилаца кроз обавезу израде процјене ризика за свако купалиште, одређивање максималног броја корисника, јасно дефинисање купалишног реда, обезбјеђивање одговарајуће спасилачке опреме и ангажовање обучених спасилаца у складу са врстом и капацитетом купалишта - саопштено је из ресорног министарства.

Правилником су први пут детаљно уређени услови за рад спасилачке службе, прописане квалификације које спасиоци морају испуњавати, њихова овлашћења и обавезе, као и вођење спасилачке документације.

Такође, уређена су правила за организовање спортских и рекреативних активности на купалиштима, постављање сигурносних ознака и застава, те услови за изнајмљивање опреме, попут лежаљки, сунцобрана и друге опреме намијењене боравку на купалишту.

Доношењем новог правилника замјењује се досадашњи правилник о минимално-техничким условима за пружање туристичких услуга на купалишту из 2012. године, чиме се област пословања купалишта усклађује са одредбама новог Закона о туризму и савременим стандардима безбједности и управљања ризицима.

Правилник о начину пружања услуга на купалиштима објављен је у "Службеном гласнику Републике Српске" од 30. јуна ове године, а ступа на снагу осмог дана од објављивања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Влада Републике Српске

купалиште

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