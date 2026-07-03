Министарство донијело Правилник: Ево шта ће бити приоритет на купалиштима

Аутор:АТВ редакција
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Министарство трговине и туризма Републике Српске донијело је правилник о начину пружања услуга на купалиштима којим се свеобухватно уређују услови за организацију и рад природних и вјештачких купалишта са циљем унапређења безбједности посјетилаца, квалитета услуга и заштите здравља корисника.
Правилник прописује минималне услове које пружаоци услуга морају испуњавати, укључујући обезбјеђивање санитарно-хигијенских услова, редовну контролу квалитета воде, техничку исправност инфраструктуре, организацију спасилачке службе, као и правила понашања на купалиштима.
- Акценат је стављен на безбједност посјетилаца кроз обавезу израде процјене ризика за свако купалиште, одређивање максималног броја корисника, јасно дефинисање купалишног реда, обезбјеђивање одговарајуће спасилачке опреме и ангажовање обучених спасилаца у складу са врстом и капацитетом купалишта - саопштено је из ресорног министарства.
Правилником су први пут детаљно уређени услови за рад спасилачке службе, прописане квалификације које спасиоци морају испуњавати, њихова овлашћења и обавезе, као и вођење спасилачке документације.
Такође, уређена су правила за организовање спортских и рекреативних активности на купалиштима, постављање сигурносних ознака и застава, те услови за изнајмљивање опреме, попут лежаљки, сунцобрана и друге опреме намијењене боравку на купалишту.
Доношењем новог правилника замјењује се досадашњи правилник о минимално-техничким условима за пружање туристичких услуга на купалишту из 2012. године, чиме се област пословања купалишта усклађује са одредбама новог Закона о туризму и савременим стандардима безбједности и управљања ризицима.
Правилник о начину пружања услуга на купалиштима објављен је у "Службеном гласнику Републике Српске" од 30. јуна ове године, а ступа на снагу осмог дана од објављивања.
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