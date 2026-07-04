Патријарх Порфирије: Наша вјера је наша лична карта

Аутор:АТВ редакција
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Наша вјера је наша лична карта. Та православна вјера у нашем народу учинила је да будемо народ достојан имена Христовог, рекао је патријарх Порфирије током служења литургије у порти Храма Успења Пресвете Богородице у Братунцу.
"Кроз вијекове смо пролазили кроз разна искушења, често имали окупаторе, али у исто вријеме они нису могли да нам узму оно што је у нама, што је наше биће. Губили смо и територију, и домове и земље, али смо увијек остали оно што јесмо. И у најтежим временима били смо ствараоци и градитељи којима се и данас диви цијели свијет. Често нас свијет мрзи, одбацује, али то није разлог да и ми мрзимо", нагласио је патријарх Порфирије.
Онај ко хоће да чува своју вјеру, истакао је патријарх, неће увијек бити радо прихваћен свуда и на сваком мјесту.
- Разлог за то је да је онај ко чува своју веру за истину, правду, љубав, мир и неће да је се одрекне зарад неких привремених интереса и неће да постане нешто што није - истакао је патријарх српски.
Нисмо увијек прихваћени свуда, каже патријарх, због тога што нећемо да се одрекнемо свога идентитета духовног и сваког другог.
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"Ми хоћемо само да сведочимо да смо православни хришћани и да живимо Јеванђеље. Због тога нас свет често мрзи, одбацује и прогони, односно они који се радо одричу себе и постају нешто друго, они и који лако продају своју веру", поручио је патријарх.
Његова светост је истакао да ће српски народ побиједити у правди, љубави, миру, опредијељен за пут Светог Саве који подразумијева спремност за жртву.
"Знамо да је једино важно да Богу будемо мили и да ћемо идући његовим путем моћи да га славимо и да будемо заједно са њим у вечности", рекао је патријарх Порфирије.
Уз патријарха Порфирија литургија је служена уз саслужење митрополита дабробосанског Хризостома и архијереја Српске православне цркве.
Литургији присуствују и предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, те лидер СНСД-а Милорад Додик.
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Присутни су и министри у Влади Републике Српске, народни посланици, представници Срба у заједничким институцијама, влада Србије и Црне Горе, Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ, начелници општина из средњег Подриња и Бирча и других локалних заједница у Српској, као и велики број грађана Подриња.
Након литургије, кренуће литија до градског гробља, гдје ће бити служен парастос и положени вијенци и цвијеће на Спомен крсту, а потом ће се окупљенима обратити званичници.
Овогодишње обиљежавање одржава се под слоганом "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
/РТРС/
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