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Каран: Лажним пресудама Србима жељели да потпуно промјене карактер рата

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 10:40

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Предсједник Републике Српске, Синиша Каран
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да су Тужилаштво и Суд БиХ лажним пресудама Србима жељели да потпуно промјене карактер рата.

"Хтјели су да покажу да су Република Српска и српски народ геноцидни. Зато су и увели тзв. командну одговорност. Они желе да наметну лажни наратив. Међутим, управо на бази сјећања нашег народа и настала је Република Српска", додао је Каран.

Каран истиче да је циљ оних који су убијели на најмонструозније начине на многим мјестима у Републици Српској био класично етничко чишћење.

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"У Братунцу су пале невине жртве које немамо право да заборавимо. Порука је овај народ који је овдје и ми то цијенимо. Дошли смо да се дубоко поклонимо свим жртвама средњег Подриња и Бирча. Овдје су пале невине жртве, цивили, дјеца, старци, жене. Коме су они били криви?", упитао је Каран.

Истиче да су наша културна сјећања наша данашња снага и они су ти који од нас траже да на њиховој жртви градимо бољу и јачу Републику Српску.

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Синиша Каран

У Братунац се не зове у Братунац се иде

страдање Срба

Братунац

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