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Игор Додик: Српска је завјет, одговорност и дуг који свака нова генерација мора да носи

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 10:04

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Игор Додик: Српска је завјет, одговорност и дуг који свака нова генерација мора да носи
Фото: ATV

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик поручио је да сваки страдали Србин Подриња и Бирча представља "једну звијезду на небу Републике Српске", која подсјећа колико је скупо плаћена слобода и колико је непроцјењива Република Српска.

"Наша дужност није само да памтимо њихова имена, већ да истину о њиховој жртви пренесемо онима који долазе послије нас", истакао је Додик.

Додик је истакао да су у темеље Републике Српске уграђени животи најбољих међу нама.

"Зато Република Српска није политички пројекат. Она је завјет, одговорност и дуг који свака нова генерација мора да носи", рекао је Додик.

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Према његовим ријечима, управо због тога данас се не дозвољава да Република Српска буде покорена, развлашћена или понижена, наглашавајући да свака побједа припада онима који су за њу дали оно највриједније.

"Свака наша побједа, било да је политичка, економска или међународна, припада прије свега онима који су за Републику Српску дали оно највредније што су имали", нагласио је Додик.

Он је подсјетио да се на данашњи дан посебно одаје почаст убијеним Србима средњег Подриња и Бирча, међу којима је било и више од четрдесеторо д‌јеце.

"Њима дугујемо завјет да никада нећемо заборавити, да никада нећемо одустати и да никада нећемо поклекнути. У ваше име чуваћемо Републику Српску. У ваше име побјеђиваћемо. Јер ви нисте само дио наше историје, ви сте залог наше будућности", закључио је Додик, преноси Срна.

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Тагови :

Игор Додик

Република Српска

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