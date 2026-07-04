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Патријарх Порфирије стигао у Братунац

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 09:22

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Патријарх српски Порфирије стигао у Братунац гдје ће у порти Храма Успења Пресвете Богородице служити литургију.
Фото: АТВ

Патријарх српски Порфирије стигао је у Братунац.

Патријарх ће у порти Храма Успења Пресвете Богородице служити литургију, уз саслужење митрополита дабробосанског Хризостома и архијереја Српске православне цркве.

Након литургије, кренуће литија до градског гробља, гдје ће бити служен парастос и положени вијенци и цвијеће на Спомен крсту, а потом ће се окупљенима обратити званичници.

Потом ће бити одржана централна комеморација за 3.267 убијених српских цивила и војника.

Највиши званичници Републике Српске стигли су у Братунац гдје ће данас присуствовати обиљежавању 34 године од муслиманског злочина над српским народом у средњем Подрињу и Бирчу, гдје је у Одбрамбено-отаџбинском рату убијено 3.267 Срба.

У Братунац се не зове, у Братунац се иде

Република Српска

Обиљежавање 34 године од страдања Срба Средњег Подриња и Бирча

У Братунцу су званичници Републике Српске, Србије и Црне Горе.

Овогодишње обиљежавање одржава се под слоганом "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".

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Тагови :

Патријарх Порфирије

У Братунац се не зове у Братунац се иде

страдање Срба

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Братунац

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