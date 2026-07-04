Патријарх Порфирије стигао у Братунац

Аутор:АТВ редакција
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Патријарх српски Порфирије стигао је у Братунац.
Патријарх ће у порти Храма Успења Пресвете Богородице служити литургију, уз саслужење митрополита дабробосанског Хризостома и архијереја Српске православне цркве.
Након литургије, кренуће литија до градског гробља, гдје ће бити служен парастос и положени вијенци и цвијеће на Спомен крсту, а потом ће се окупљенима обратити званичници.
Потом ће бити одржана централна комеморација за 3.267 убијених српских цивила и војника.
Највиши званичници Републике Српске стигли су у Братунац гдје ће данас присуствовати обиљежавању 34 године од муслиманског злочина над српским народом у средњем Подрињу и Бирчу, гдје је у Одбрамбено-отаџбинском рату убијено 3.267 Срба.
Република Српска
Обиљежавање 34 године од страдања Срба Средњег Подриња и Бирча
У Братунцу су званичници Републике Српске, Србије и Црне Горе.
Овогодишње обиљежавање одржава се под слоганом "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
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