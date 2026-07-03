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Палата Републике у знаку Борца: Вечерас засвијетлила у част великог јубилеја

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 21:54

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Палата Републике Српске у Бањалуци вечерас је засвијетлила у посебном сјају, обојена у част Фудбалског клуба Борац.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Палата Републике Српске у Бањалуци вечерас је засвијетлила у посебном сјају, обојена у част Фудбалског клуба Борац.

Повод за ову прелијепу визуелну пројекцију је велики и историјски јубилеј бањалучког великана - 100 година постојања.

На фасади Палате пројектован је грб клуба уоквирен бројем 100, уз моћну и емотивну поруку која прати овај вијек лојалности и успјеха: "100 година поноса“.

Овим гестом, институције Српске су још једном пружиле снажну подршку актуелном шампиону и симболу града на Врбасу, који већ читав вијек пише исписане странице спортске историје на овим просторима.

Црвено-плава породица ових дана слави свој велики вијек, а призори из центра Бањалуке вечерас остављају без даха све пролазнике и вјерне навијаче.

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Тагови :

ФК Борац

Палата Републике Српске

фудбалски клуб

јубилеј

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