Палата Републике у знаку Борца: Вечерас засвијетлила у част великог јубилеја

Повод за ову прелијепу визуелну пројекцију је велики и историјски јубилеј бањалучког великана - 100 година постојања.

На фасади Палате пројектован је грб клуба уоквирен бројем 100, уз моћну и емотивну поруку која прати овај вијек лојалности и успјеха: "100 година поноса“.

Овим гестом, институције Српске су још једном пружиле снажну подршку актуелном шампиону и симболу града на Врбасу, који већ читав вијек пише исписане странице спортске историје на овим просторима.

Црвено-плава породица ових дана слави свој велики вијек, а призори из центра Бањалуке вечерас остављају без даха све пролазнике и вјерне навијаче.