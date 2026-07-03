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Додик подијелио емотивну поруку: Само по дјеци видимо како године пролазе

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 21:29

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Лидер СНСД-а Милорад Додик са кумчетом
Фото: Screenshot/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик подијелио је на друштвеним мрежама емотивну поруку посвећену свом кумчету Богдани Средић, поводом прве годишњице њеног крштења.

Додик је истакао да су овакви тренуци најбољи подсјетник на то колико брзо вријеме пролази.

„Само по дјеци видимо како године пролазе. На данашњи дан прошле године крштена је Богдана Средић, моје кумче. Са родитељима подсјећање на тај дан, са Богданом игра“, написао је Додик у својој објави.

Предсједник СНСД-а је слободно вријеме искористио за дружење са породицом Средић, евоцирање успомена на свечани чин крштења од прије годину дана, али и за игру са својом малом кумом која је, судећи по објави, била у центру пажње током овог породичног окупљања.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Дјеца

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