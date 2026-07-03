Додик подијелио емотивну поруку: Само по дјеци видимо како године пролазе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик подијелио је на друштвеним мрежама емотивну поруку посвећену свом кумчету Богдани Средић, поводом прве годишњице њеног крштења.
Додик је истакао да су овакви тренуци најбољи подсјетник на то колико брзо вријеме пролази.
„Само по дјеци видимо како године пролазе. На данашњи дан прошле године крштена је Богдана Средић, моје кумче. Са родитељима подсјећање на тај дан, са Богданом игра“, написао је Додик у својој објави.
Само по дjеци видимо како године пролазе. На данашњи дан прошле године крштена је Богдана Средић, моје кумче.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 3, 2026
Са родитељима подсјећање на тај дан, са Богданом игра. pic.twitter.com/kPHvP2lBJr
Предсједник СНСД-а је слободно вријеме искористио за дружење са породицом Средић, евоцирање успомена на свечани чин крштења од прије годину дана, али и за игру са својом малом кумом која је, судећи по објави, била у центру пажње током овог породичног окупљања.
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