Хорор као из филма "Чељусти" на плажи: Док су сви гледали у небо, звијер му кидала ногу

Аутор:АТВ редакција
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У сцени која неодољиво подсјећа на култни хорор филм „Чељусти“, права звијер из дубина напала је пливача на познатој плажи Џоунс у петак поподне.
Док су хиљаде људи уживале у сунчаном дану, на плажи је умало дошло до незапамћене трагедије када је ајкула загризла ногу несрећног човјека, остављајући за собом призор од којег се леди крв у жилама.
Извори су за „The Post“ потврдили да је бијела кост пливача остала потпуно огољена након бруталног напада!
Драма се одиграла око 12 часова у Државном парку, на терену „Филд 6“, баш у тренутку када се изнад плаже одржавао празнични аеромитинг чувених „Плавих анђела“. Док су погледи хиљада купача били упрти у небо, у плићаку се водила лавовска борба за живот.
„Дотрчао је до нашег спасилачког мјеста... нога му је ненормално крварила, а он је престрављен вриштао: 'Уједен сам, уједен сам! Не желим да гледам!'“, изјавила је спаситељица Кејт Мајо, која је прва притрчала у помоћ и збринула жртву.
Према њеним ријечима, човјек је описао стравичан осјећај снаге ове морске звијери:
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„Осјећао сам се као да је неко загризао моје стопало цијелом својом вилицом и једноставно није пуштао.“
Рана је била језива једна дубока, масивна посјекотина која је буквално пресјекла човјекове прсте на ногама, откривајући бијелу кост испод ткива. Спасиоци су одмах реаговали; Кејтин партнер је скочио са торња и обмотао човјекову ногу мајицом како би зауставио крварење, али притисак је био превелик.
„Крв је одједном почела да шикља и пробила је кроз мајицу у секунди“, рекла је Мајо. „Било је потпуно лудо, али нажалост, ове ствари се дешавају.“
Хитна помоћ је брзо стигла на лице мјеста и превезла повријеђеног пливача у локалну болницу. На срећу, спасиоци очекују да ће се човјек потпуно опоравити.
Повријеђени човјек није лично видио шта га је напало, али је друга купачица испричала да је видјела препознатљиво пераје како брзо отпливава у дубину само неколико секунди након крика. Спасиоци сумњају да је за овај хорор крива беба пешчане тигар-ајкуле.
Напад се догодио на самој ивици зелених заставица — које означавају безбједну зону за пливање. Међутим, то мјесто је било веома близу дијела гдје су рибари поставили своје штапове на обали, што је вјероватно привукло предатора.
Екстремне температуре од чак 38 степени Целзијуса натјерале су хиљаде људи у воду, створивши невјероватну гужву. Стручњаци упозоравају да се велике рибе обично појављују у овом периоду када се вода значајно загрије. Иако људи нису на њиховом редовном менију, ајкуле често случајно угризу човјека, мијешајући људска стопала са својим природним плијеном.
Вјерује се да је ово први овакав сусрет овог љета на плажи Џоунс, али паника на обалама увелико траје. Само дан раније, плаже су биле затворене због масовних виђења предатора:
Рој бик-ајкула патролирао је плажом Рокавеј, због чега је купање било строго забрањено сатима.
Огромна ајкула дужине чак 2,7 метара уочена је код оближњег Поинт Лукаута.
Спасиоци позивају на огроман опрез све који планирају освјежење у океану наредних дана, пише Њујорк Пост.
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