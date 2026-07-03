Важна промјена за запослене у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Странке владајуће коалиције у Њемачкој ЦДУ, ЦСУ и СПД договориле су се о великом пакету реформи у Њемачкој.
Једна компонента укључује строжа правила у вези с боловањем. Ево што то значи за раднике и зашто потез изазива критике.
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Коалиција је донијела далекосежне одлуке – укључујући и оне у вези с неспособношћу за рад. Шта ће се промијенити у вези са захтјевом за докторским потврдама? Коалиција намјерава законом прописати подношење потврде о неспособности за рад (АУ) почевши од првог дана болести, пишу њемачки медији.
Тренутно је докторска потврда законски потребна тек од четвртог дана. Остаје нејасно хоће ли – и у којој мјери – планирана промјена коалиције довести до више посјета доктору првог дана болести, то ће вјероватно зависити од специфичних детаља законодавства.
Докторима је већ дозвољено ретроактивно издавати боловање до три дана. Међутим, таква ретроактивна овјера намијењена је "само у изузетним случајевима и након савјесне процјене" – према тренутно важећим смјерницама о неспособности за рад које је издао Савезни заједнички одбор.
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Надаље, у документу о одлуци коалиције наводи се да ће нетачно издавање боловања бити подложно строжим казнама према чланку 278. Кривичног закона. Важећи закон прописује да се издавање нетачних докторских потврда кажњава затворском казном до двије године или новчаном казном, пише "Феникс магазин".
Програм за опоравак и запошљавање који је усвојио коалициони одбор наводи: "Боловање издато телефоном биће укинуто".
Од краја 2023. године пацијенти могу добити потврду о неспособности за рад без посјете докторској ординацији – под условом да су већ упознати с праксом и не показују тешке симптоме. Запосленици могу добити боловање које покрива до пет календарских дана.
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Ова је мјера моделирана према посебном правилу уведеном током пандемије корона вируса како би се спријечила зараза.
Зашто болесним запосленицима треба потврда о неспособности за рад (АУ)?
У Њемачкој запосленици примају пуну континуирану исплату плате од свог послодавца шест седмица почевши од првог дана болести.
Слиједом тога, од четвртог дана надаље морају доставити докторску потврду о неспособности за рад.
Овај документ је предуслов за наставак исплате плате и накнадно примање накнада за боловање.
Иако послодавци већ имају допуштење захтијевати потврду од првог дана болести, та се могућност ријетко користи у пракси.
"Број дана боловања у Њемачкој је превисок", рекао је канцелар Фриедрих Мерц (ЦДУ), објашњавајући разлоге.
Мерц је претходно критиковао ниво изостанака са посла због болести – коју је сматрао претјераном – и довео у питање праксу добијања боловања телефоном.
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Коалициони споразум између Уније и СПД-а није говорио о укидању, већ о прилагођавањима:
"Модификоваћемо систем телефонских боловања како бисмо искључили будућу злоупотребу (на примјер, искључивањем онлајн боловања изданих путем приватних онлајн платформи)".
Мерц је данас нагласио да фирме могу одступити од ових правила путем индивидуалних уговора, колективних уговора или уговора о раду. Стога су могуће изузетке од планираних промјена.
Фондови здравственог осигурања попут АОК-а и фондови здравственог осигурања са сједиштем у предузећима (БКК) недавно су извијестили о паду броја дана боловања. Међу осигураницима АОК-а, просјек је 2025. године био 23,3 дана – нешто ниже од претходне године од 23,9 дана.
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У 2017. години просјек је био око 19 дана. Међутим, фондови здравственог осигурања наглашавају да су високе бројке првенствено посљедица дуготрајног боловања пишу њемачки медији.
Такође указују на статистички учинак. Централни институт доктора законског здравственог осигурања утврдио је да је увођење електронског боловања 2022. године обухватило многе случајеве који прије нису били пријављени.
Раинер Дулгер, предсједник Савеза њемачких удружења послодаваца (БДА), поздравио је укидање боловања издатих телефоном и захтјев за подношење боловања од првог дана болести.
Изјавио је да коалиција "исправно реагује на високу стопу боловања у поређењу с другим земљама".
Насупрот томе, синдикат ИГ Метал критиковао је тај потез, тврдећи да укидање телефонских боловања и обавезно документовање од првог дана представља испуњавање "антисоцијалне листе жеља" за послодавце.
Тврдили су да би то гурнуло више људи у несигурност и преоптеретило ординације доктора опште праксе.
Вођа "Вердија" Франк Вернеке критиковао је план:
"Ако се од радника очекује да се од првог дана вуку доктору – на примјер, с инфекцијом сличном грипи – то одражава темељну културу неповјерења. Радници нису избјегавачи посла, чак и ако послодавци и дијелови владе имплицирају другачије".
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Министар здравства Нина Варкен (ЦДУ) подржала је планирано укидање боловања издатих телефоном.
"Нико не би требао ићи на посао ако га болест у томе спречава", рекла је за "Рајнише Пост".
"То се неће промијенити у будућности", рекла је.
Међутим, признала је да је могућност добијања боловања телефоном значајно смањила препреке за добивање боловања са посла.
"Стога је исправно поново га укинути", каже она.
Иако је та опција доказала своју вриједност током пандемије, Варкен је рекла новинама да је то било "вријеме ванредних околности".
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