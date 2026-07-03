Посвађали се возач и путник, аутобус слетио у провалију: Најмање 40 мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 40 људи је погинуло у тешкој саобраћајној несрећи када је аутобус слетио са пута у провалију у Пакистану, пише "Њујорк Тајмс".
Стравична несрећа догодила се на југоистоку земље.
Аутобус је слетио са пута у провалију у мјесту Дана Сар. Ријеч је о подручју близу границе покрајина Белуџистан и Хајбер Пахтунва.
Несрећа се догодила када је возач аутобуса ушао у расправу са једним путником и у налету бијеса је нагло окренуо волан због чега је аутобус слетио у провалију.
И даље се врши идентификација свих страдалих, пише поменути портал.
Dera Ismail Khan – Bus Crash Near Sherani— War Analyst (@War_Analysts) July 3, 2026
A passenger bus traveling from Quetta to Peshawar met with an accident near Sherani.
On the Sherani-Zhob Highway, in the Dana Sar area, the bus plunged into a deep ravine.
The crash has killed 18 passengers and left several others… pic.twitter.com/k2EoetCNtz
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