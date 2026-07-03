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Посвађали се возач и путник, аутобус слетио у провалију: Најмање 40 мртвих

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 19:33

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Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу
Фото: Printscreen/Facebook/Teretnjaci

Најмање 40 људи је погинуло у тешкој саобраћајној несрећи када је аутобус слетио са пута у провалију у Пакистану, пише "Њујорк Тајмс".

Стравична несрећа догодила се на југоистоку земље.

Аутобус је слетио са пута у провалију у мјесту Дана Сар. Ријеч је о подручју близу границе покрајина Белуџистан и Хајбер Пахтунва.

Несрећа се догодила када је возач аутобуса ушао у расправу са једним путником и у налету бијеса је нагло окренуо волан због чега је аутобус слетио у провалију.

И даље се врши идентификација свих страдалих, пише поменути портал.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Пакистан

преврнуо се аутобус

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