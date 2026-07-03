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Доктор осумњичен за смрт више пацијената: Давао им прекомјерне дозе лијекова

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 17:19

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доктор љекар медицина
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Полиција у Чешкој покренула је истрагу због сумње да је доктор из Опште Праксе одговаран за смрт више пацијената. Наводно, особама које су хоспитализоване давао је прекомјерне дозе лијекова.

Према саопштењу тужилаштва, поступак је покренут због сумње на кривично дјело убиства почињено над више особа. Истрага се и даље налази у почетној фази и за сада нема званично оптужених, преноси чешки портал Новинки.

Истрага се, како се наводи у саопштењу Регионалног јавног тужилаштва, односи на једног од главних љекара болнице у Дечину. Он је одмах удаљен са радног мјеста након што је здравствена установа поднијела кривичну пријаву 26. јуна.

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Без хапшења и оптужби, али случај се развија

Тужилаштво је саопштило да до сада није покренут кривични поступак против конкретне особе, нити су извршена хапшења или приједлози за одређивање притвора, преноси Глас Српске.

Истрагу води регионална криминалистичка полиција, а случај укључује провјеру медицинске документације и болничких записа. Сви детаљи су за сада обухваћени службеном тајном.

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Тагови :

љекари

пацијент

Чешка

лијекови

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