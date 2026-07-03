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Бака одбила комшију за полни однос, он је избо ножем седам пута!

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 14:50

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Бака одбила комшију за полни однос, он је избо ножем седам пута!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Мушкарац од 51 године из округа Бузау у Румунији притворен је на 30 дана, под оптужбом за покушај убиства.

Тужиоци су утврдили да је мушкарац избо своју 74-годишњу комшиницу седам пута, јер је одбила да има сексуалне односе с њим, наводи Њус.ро.

Тужилаштво при Окружном суду у Бузау саопштило је у петак да се 51-годишњи мушкарац терети за покушај убиства.

"Дана 01.07.2026. године, око 14.00 часова, отишао је у кућу своје комшинице Л.Е, старости 74 године, пензионерке која је живјела сама у мјесту Валцеле, општина Улмени, округ Бузау, и физички је напао тако што ју је убо/посјекао ножем у предјелу врата и лопатица, при чему је утврђено седам убодних и резних рана, након што је оштећена одбила да има сексуалне односе с њим”, саопштили су тужиоци.

(телеграф)

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Тагови :

Румунија

Силовање

Убиство

мушкарац избо старицу

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