Младић (17) погинуо на љетовању у Грчкој: Пао с терасе хотела, полиција ухапсила радника трафике

Аутор:АТВ редакција
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Младић из Енглеске (17), који је у раним јутарњим сатима у петак пао са балкона хотела у Халандрију (Грчка), проглашен је мртвим због оштећења на мозгу. Он је у врло критичном стању пребачен у болницу где је подлегао повредама.
У међувремену, полиција спроводи истрагу како би разјаснила околности под којима је дошло до тешке несреће, пише Протема.
Према доступним информацијама, утврђено је да су прије несреће малољетник и његов пријатељ незаконито купили алкохол у једном киоску.
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Да би им куповина била омогућена, показали су лажну возачку дозволу. Запослени који им је продао алкохол ухапшен је због излагања малољетника опасности и због кршења закона о алкохолу и дувану.
(телеграф)
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