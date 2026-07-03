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Младић (17) погинуо на љетовању у Грчкој: Пао с терасе хотела, полиција ухапсила радника трафике

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 12:19

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Младић из Енглеске (17), који је у раним јутарњим сатима у петак пао са балкона хотела у Халандрију (Грчка), проглашен је мртвим због оштећења на мозгу. Он је у врло критичном стању пребачен у болницу где је подлегао повредама.

У међувремену, полиција спроводи истрагу како би разјаснила околности под којима је дошло до тешке несреће, пише Протема.

Према доступним информацијама, утврђено је да су прије несреће малољетник и његов пријатељ незаконито купили алкохол у једном киоску.

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Да би им куповина била омогућена, показали су лажну возачку дозволу. Запослени који им је продао алкохол ухапшен је због излагања малољетника опасности и због кршења закона о алкохолу и дувану.

(телеграф)

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Тагови :

Грчка

погинуо младић

Љетовање

Полиција

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