Украјински дрон погодио пијацу у Запорошкој области: Има погинулих и рањених

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Украјински дрон погодио је градску пијацу у Токмаку, изјавио је губернатор Запорошке области Јевгениј Балицки, преносе РИА Новости.
"Тренутно знамо да има погинулих и рањених", написао је на Максу.
Како је додао, повређени су превезени у окружну болницу и пружа им се медицинска помоћ, а хитне и оперативне службе раде на лицу места.
"Напад се наставља", нагласио је Балицки.
Напоменуо је да су власти мобилисале све расположиве капацитете здравственог система, преноси РТ Балкан.
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