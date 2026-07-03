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Украјински дрон погодио пијацу у Запорошкој области: Има погинулих и рањених

03.07.2026 11:32

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Дрон
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Украјински дрон погодио је градску пијацу у Токмаку, изјавио је губернатор Запорошке области Јевгениј Балицки, преносе РИА Новости.

"Тренутно знамо да има погинулих и рањених", написао је на Максу.

Како је додао, повређени су превезени у окружну болницу и пружа им се медицинска помоћ, а хитне и оперативне службе раде на лицу места.

"Напад се наставља", нагласио је Балицки.

Напоменуо је да су власти мобилисале све расположиве капацитете здравственог система, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Русија

Украјина

дрон

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