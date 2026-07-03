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Дијете повријеђено у тржном центру у Сарајеву: Врата лифта му захватила прсте?

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:21

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У тржном центру у Сарајеву у вечерњим сатима једно дијете је задобило повреде.

Како је за „Аваз“ потврђено из амбуланте Завода за хитну медицинску помоћ КС, по изјавама њихове екипе с терена ријеч је о повреди руке.

- Дијете је повријеђено, повреда је руке. Одвежено је у болницу на даље збрињавање – потврђено је.

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Према незваничним информацијама поменутог портала, дјетету су врата лифта захватила прсте, усљед чега је дошло до повреде руке.

Иако постоје сазнања да је отац покушао дјетету у том моменту помоћи, и наводно и он задобио повреде, из Хитне помоћи те информације нису могли потврдити

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Тагови :

Сарајево

тржни центар

повријеђено дијете

Хитна помоћ

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