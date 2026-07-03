Нова трагедија у Српској: Једно страдало, више повријеђених

Аутор:Стеван Лулић
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Једна особа преминула је, више је повријеђено након тешке саобраћајне несреће која се у петак око 15.40 сати десила у мјесту Сводна на путу Приједор - Нови Град.
"Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да су у саобраћајној незгоди учествовали Ж.Ј. из Новог Града управљајући возилом марке Голф, у којем је сувозач било једно лице из Новог Града, и Н.И. из Приједора управљајући возилом Цитроен у којем су се налазила два путника и малољетно лице", саопштено је из Полицијске управе Приједор.
Република Српска
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Сви учесници су задобили повреде, након два сата Полицији је пријављено да је возач голфа Ж.Ј. преминуо.
"О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор под чијим надзором се предузимају мјере и радње на утврђивању свих околности саобраћајне незгоде и смрти возача", закључили су из полиције.
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