Заплијењена хрпа пара у БиХ: Пронађен и снајпер

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Федералне управе полиције су јуче, 2. јула, поступајући по наредби Општинског суда у Зеници, а под надзором Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, извршили претресе на више локација на подручју Какња и Зенице у оквиру истраге која се односи на сумњу у извршење више кривичних дјела.
Током претреса пословних просторија на подручју Зенице пронађена је и привремено одузета већа количина документације која се односи на образовну установу Центар за образовање Веритас из Широког Бријега, укључујући пријаве, увјерења, свједоџбе, дипломе, уплатнице и другу документацију, као и готов новац у износу цца 33.400,00 КМ и 25.800,00 евра, односно прерачунатом износу већем од 80.000,00 КМ, за који није предочена документација о поријеклу нити други законит основ располагања.
Приликом претреса на подручју општине Какањ пронађено је и привремено одузето ватрено оружје и муниција, укључујући једну пушку за коју није посједовано одговарајуће одобрење надлежног органа, због чега је једно лице лишено слободе и против осумњиченог документовано и кривично дјело из области недозвољеног држања оружја и муниције.
Федерална управа полиције је Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу против двије особе због постојања основа сумње да су починиле кривична дјела Превара из члана 294. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, Кривотворење исправе из члана 373. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, као и Недозвољено држање оружја или експлозивних материја из члана 371. став 1. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине и кривично дјело из члана 52. став а) и б) Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције Зеничко-добојског кантона.
Федерална управа полиције наставља активности у сарадњи са Кантоналним тужилаштвом Зеничко-добојског кантона на документовању свих околности овог предмета.
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