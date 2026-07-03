Мушкарац насјео на интернет превару, па остао без 50.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Након што је насјео на интернет превару, мушкарац из Сплита остао је без 50.000 евра. Полиција је грађане позвала на додатни опрез када су у питању интернет преваре.
Оштећени је у мају 2026. године уплатио почетни износ од 300 евра након што је на порталу прочитао информацију о могућој заради улагањем, преноси данас Хина.
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Он је потом телефоном ступио у контакт са женском особом која је навела да ради за брокерску фирму.
На њен наговор омогућио јој је даљински приступ свом мобилном уређају ради инсталације апликације за улагање, након чега је с рачуна уплатио 20.000 евра, а потом и додатних 30.000. Након извршених уплата, он више није могао да успостави контакт с особама које су се представљале као запослени у брокерској фирми, због чега је посумњао да је преварен.
Полиција је поново позвала грађане на појачан опрез приликом примања СМС порука, електронске поште и позива у којима се тражи ажурирање банковних апликација, као и унос личних и банковних података, или уплата новца ради наводне исплате добити.
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Грађанима је из полиције савјетовано да не отварају сумњиве линкове, да никоме не омогућавају приступ интернет или мобилном банкарству, као и да сваку сумњиву поруку или позив одмах пријаве банци и полицији.
(Танјуг)
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