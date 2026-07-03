Запалио се брод код Хвара, ватрогасци на терену: ''Шири се густ дим''

Аутор:АТВ редакција
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У ували Тиха на Хвару запалио се брод, објавили су ватрогасци ДВД Хвар на Фејсбуку.
На интервенцију је бродом капетаније стигло четири ватрогасца и пратећа опрема за гашење. У међувремену је избио пожар на отвореном простору код села Питве, јавили су ватрогасци, преноси 24сата.хр.
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"Био сам на трајекту и видио сам густи дим како се шири. Није нам било јасно шта се догађа, а онда смо видјели да гори катамаран и да га гасе ватрогасци" рекао је један читалац поменутог портала.
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