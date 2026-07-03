Полицијска акција на Јадрану: Ухапшена три мушкарца, одузети кокаин и амфетамин

Аутор:АТВ редакција
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Тројица мушкараца ухапшена су на поручју Макарске и Омиша. Приликом претреса заплијењено је више од 670 грама кокаина, готово 100 грама амфетамина, новац и опрема за паковање наркотика.
У Макарској су ухапшени мушкарци стари 25 и 29 година. Полиција је најприје код млађег осумњиченог пронашла два грама кокаина, мобилни телефон и 530 евра, након чега је претресен стан који користи заједно с другим осумњиченим.
Том приликом пронађено је укупно 672,7 грама кокаина, распоређеног у више паковања спремних за даљу дистрибуцију. Према наводима полиције, двојица осумњичених дрогу су набављала на илегалном тржишту, препакивали је у мање количине и продавали купцима на подручју Макарске.
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Истог дана полиција је на подручју Омиша зауставила 32-годишњака код којег је пронађено 2,8 грама амфетамина. Претресом његовог стана пронађене су још двије врећице с укупно 97,16 грама амфетамина те дигитална вага с траговима дроге, преноси Црна-Хроника.
Двојица осумњичених из Макарске након криминалистичке обраде предати су притворском надзорнику, док је против 32-годишњака поднесена кривична пријава због сумње на неовлаштену производњу и промет дрогама.
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