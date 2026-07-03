Тинејџера ударила струја због ТикТок изазова: Познато у каквом је стању

Аутор:АТВ редакција
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Седамнаестогодишњи младић задобио је тешке тјелесне повреде након што га је, према првим информацијама, ударила струја док се пењао на паркирани теретни вагон на шинама у близини жељезничке станице у Сремској Митровици.
Полиција је синоћ око 22 часа добила пријаву и изашла на лице мјеста, гдје је затекла тешко повријеђеног младића.
Он је најприје збринут у Општој болници у Сремској Митровици, а због тежине повреда хитно је транспортован у Универзитетску дјечју клинику у Београду, гдје је настављено његово лијечење.
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Према незваничним информацијама, младић се попео на паркирани вагон када га је погодио струјни удар из контактне мреже изнад пруге. Такође, према информацијама до којих смо дошли, постоји сумња да је несрећа повезана са извођењем једног од изазова који се шире друштвеном мрежом ТикТок, али за сада нема званичне потврде те информације.
Полиција је обавила увиђај, а све околности које су довеле до ове тешке несреће биће утврђене истрагом.
Подсјећамо да контактна мрежа изнад жељезничких пруга носи изузетно висок напон и да није неопходно додирнути проводник да би дошло до струјног удара.
Пењање на вагоне представља изузетно опасно понашање које може имати трагичне посљедице, преноси Курир.
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