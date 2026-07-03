Хтио да плати рачун сићом, касира га одбио: Шта каже закон

Аутор:АТВ редакција
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Један Новосађанин описао је непријатност коју је доживио приликом куповине у тржном центру у Новом Саду.
Према његовим наводима, приликом куповине у једном локалу у тржном центру у Новом Саду, продавац га је питао да ли има тачан износ од 30 динара. Купац је потом из новчаника извадио папирни новац и кованице како би платио дио рачуна у ситном новцу, али му је речено да кованице не смију да приме. Како продавац, према његовим ријечима, није имао да му врати кусур од 20 динара, куповина није обављена.
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Ова објава привукла је велику пажњу, а из "Ефективе" су подсјетили шта прописује Закон о заштити потрошача.
Како наводе, према важећим прописима, динар је једино законско средство плаћања у малопродаји у Србији. Иако прописи изричито не говоре о томе да ли продавац може да одбије плаћање уколико купац понуди тачан износ искључиво у кованицама, Закон о заштити потрошача јасно прописује да трговац не смије да одбије продају робе која је изложена или на други начин припремљена за продају.
Ријеч је о члану 25 Закона о заштити потрошача, којим је прописано да је забрањено одбијање продаје робе или пружања услуге која се може обавити, осим ако то није у супротности са другим прописима или пословном праксом.
Из "Ефективе" истичу да се кршење ове законске одредбе кажњава новчаном казном од 50.000 динара, по пријави Тржишној инспекцији.
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"Ако понудите плаћање шаком кованица, а продавац не жели да их прими јер не жели да их броји, позовите се на члан 25 Закона о заштити потрошача и најавите пријаву Тржишној инспекцији", поручили су из "Ефективе".
Објава је изазвала бројне коментаре грађана, од којих су многи навели да су се и сами сусретали са сличним ситуацијама приликом плаћања ситним новцем.
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