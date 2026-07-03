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Туга: Ово је дјевојка која се утопила у Великој Морави

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 15:26

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А.Г. дјевојка која се утопила у Великој Морави
Фото: Друштвене мреже

Тијело дјевојке А. Г. (22) пронађено је јуче у Великој Морави код села Мијатовац у Србији, након вишедневне потраге која је услиједила послије пријављеног нестанка у ријеци 29. јуна.

Сумња се да се млада дјевојка утопила током купања, након чега је јака струја повукла низводно.

Према незваничним информацијама, дјевојка је тог дана била у води када ју је ријека изненада повукла, а покушаји да јој се помогне, нажалост, били су безуспјешни.

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"Купала се у Великој Морави, гдје је тог дана отишла са дечком и друштвом. У једном тренутку, док су били у води, ријека ју је изненада повукла ка дубљем дијелу. Дечко је одмах покушао да реагује и да је извуче на обалу, али због јаке струје и брзине воде није успио да јој помогне", каже извор.

Комшије из околине Ћуприје су испричале да А. Г. потиче из дивне и радне породице и да је ово велика трагедија за цијело село.

"Радила је у Јагодини, а цијела породица је добра, мирна, радна, никад није било проблема", каже потресена комшиница

Према њеним ријечима, породица је завијена у црно, а како су чуле комшије, кобног дана нико од присутних није успио да је спасе, преноси "Курир".

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"Тог дана су биле са њима и двије дјевојке и два дјечка на ријеци. Отишли су до Мораве да заједно проведу лијеп дан и да уживају. Нису они први који се купају тамо, сви из околних села долазе ту да се расхладе. Када се све догодило, сви су покушали да је спасу, али нико није успио… Струја је била јака и све се десило у секунди", наводи она и додаје кроз сузе:

"Четири дана је трајала агонија и потрага за тијелом, цијело село је у шоку. Ово је огромна трагедија за село и за породицу, сви смо потресени и не можемо да вјерујемо шта се десило, плачем од када сам чула трагичну вест, А. Г. је ишла у школу са мојим унуком, не можемо да се освијестимо да се ово десило".

Нађена 150 метара од мјеста утапања

За несталом дјевојком трагало се данима, након што је пријављено да је нестала у ријеци код Мијатовца.

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Њено тијело пронађено је јуче на око 150 метара од мјеста гдје се, како се сумња, удавила.

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Тагови :

трагедија

утапање

Велика Морава

Србија

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