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Пун Трг Крајине: Бањалука у знаку великана из Платонове

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 21:17

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Обиљежавање 100 година Борца
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Бањалучки Борац напунио је вечерас Трг Крајине у највећем граду Српске поводом обиљежавања 100 година постојања Великана из Платонове.

Обиљежавање се одржава под слоганом "Наш клуб, наш град".

На Тргу Крајине представљен је тим Фудбалског клуба Борац, а након концерта очекују се велика бакљада и ватромет у поноћ.

"Пред нама је нова сезона и нови изазови, а наш задатак је да свим Бањалучанима дамо нове разлоге за слављем. Нека нама живи Борац за сва времена", рекао је Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац.

Уз овакву подршку, каква је вечерас на Тргу Крајине, нема сумње да ће играчи полетјети у нове успјехе и донијети нове радости граду на Врбасу.

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Тагови :

ФК Борац

100 година Борца

Бањалука

Коментари (3)

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