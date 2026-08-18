Јутјуб мијења правило старо 20 година: Од 24. августа бројеви скачу

Аутор:АТВ редакција
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Платформа ће почети да прати прегледе на исти начин у свим форматима видео-садржаја.
Јутјуб (YouTube) је најавио промјену у начину на који броји јавне прегледе видео-снимака. Од сада ће се преглед рачунати чим видео почне да се репродукује. Досадашњи начин бројања прегледа и даље ће се пратити под називом „ангажовани прегледи“ (Engaged Views), намијењеним креаторима којима је важно да виде колико дуго гледаоци остају уз њихов садржај. Измијењена правила ступиће на снагу на глобалном нивоу 24. августа.
„Историјски гледано, користили смо више различитих система за бројање прегледа за различите формате“, наводи Јутјуб поводом ове промјене на својим страницама за подршку. „Међутим, чули смо од креатора да желе да елиминишу ову забуну око метрике и да тачно разумију своју стварну изложеност публици, због чега и уводимо ово ажурирање!“
Ова промјена у суштини значи да Јутјуб сада третира редовне видео-снимке на исти начин као и кратке видео-снимке (Shorts). Компанија је још 2025. године укинула услов минималног времена гледања за тај формат. У то вријеме, ова промјена учинила је аналитику за кратке видео-снимке сличнијом оној коју нуде видео-снимци на Тиктоку (TikTok) и Инстаграму (Instagram).
Они који зарађују на Јутјубу, или се надају да ће то чинити, треба да знају да измијењени начин бројања прегледа неће утицати на зараду нити на услове за монетизацију. Ово је посебно значајно јер је прошле седмице Јутјуб удвостручио неколико услова које креатори садржаја морају да испуне како би учествовали у Партнерском програму.
„Зарада креатора и даље ће се заснивати на 'ангажованим прегледима кратких видео-снимака' и 'ангажованим сатима гледања', што можете видјети у Јутјуб аналитици (YouTube Analytics) > Напредни режим (Advanced Mode)“, потврђује се у објави Јутјуба.
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