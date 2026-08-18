Logo

Јутјуб мијења правило старо 20 година: Од 24. августа бројеви скачу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 16:55

Коментари:

0
Јутјуб мијења правило старо 20 година: Од 24. августа бројеви скачу
Фото: Pixabay

Платформа ће почети да прати прегледе на исти начин у свим форматима видео-садржаја.

Јутјуб (YouTube) је најавио промјену у начину на који броји јавне прегледе видео-снимака. Од сада ће се преглед рачунати чим видео почне да се репродукује. Досадашњи начин бројања прегледа и даље ће се пратити под називом „ангажовани прегледи“ (Engaged Views), намијењеним креаторима којима је важно да виде колико дуго гледаоци остају уз њихов садржај. Измијењена правила ступиће на снагу на глобалном нивоу 24. августа.

„Историјски гледано, користили смо више различитих система за бројање прегледа за различите формате“, наводи Јутјуб поводом ове промјене на својим страницама за подршку. „Међутим, чули смо од креатора да желе да елиминишу ову забуну око метрике и да тачно разумију своју стварну изложеност публици, због чега и уводимо ово ажурирање!“

Ова промјена у суштини значи да Јутјуб сада третира редовне видео-снимке на исти начин као и кратке видео-снимке (Shorts). Компанија је још 2025. године укинула услов минималног времена гледања за тај формат. У то вријеме, ова промјена учинила је аналитику за кратке видео-снимке сличнијом оној коју нуде видео-снимци на Тиктоку (TikTok) и Инстаграму (Instagram).

Они који зарађују на Јутјубу, или се надају да ће то чинити, треба да знају да измијењени начин бројања прегледа неће утицати на зараду нити на услове за монетизацију. Ово је посебно значајно јер је прошле седмице Јутјуб удвостручио неколико услова које креатори садржаја морају да испуне како би учествовали у Партнерском програму.

„Зарада креатора и даље ће се заснивати на 'ангажованим прегледима кратких видео-снимака' и 'ангажованим сатима гледања', што можете видјети у Јутјуб аналитици (YouTube Analytics) > Напредни режим (Advanced Mode)“, потврђује се у објави Јутјуба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

јутјуб

Коментари (0)

Више из рубрике

Гугл је најпознатија компанија за интернет претрагу и један од највећих технолошких гиганта на свијету.

Наука и технологија

Гугл мора да плати нову казну јер није уклонио забрањене информације

4 ч

0
Робот

Наука и технологија

Отворен кафић у ком раде роботи: Пао свјетски рекорд у брзини прављења кафе

8 ч

0
Друштвена мрежа

Наука и технологија

Како да препознате када је вријеме за паузу од Инстаграма?

8 ч

0
Хуманоидни робот игра стони тенис са човјеком током презентације за медије, уочи Свјетских игара хуманоидних робота у Пекингу, Кина, у петак, 14. августа 2026. године.

Наука и технологија

У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Калинић: То је то...

18

30

Потврђена аутентичност моштију Дмитрија Донског

18

27

Робот убио радника у компанији

18

16

У Невесињу активна два пожара: Куће нису угрожене

18

15

Возач аутобуса завршио у притвору: Сумња се да је заспао за воланом и усмртио 12 људи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима