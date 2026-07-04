Додик: Из Подриња се шаље порука мира, саборности и памћења

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да се из Братунца шаље порука мира, саборности, окупљања и памћења.
"Морамо престати бити наивни јер уништавање Срба на овим просторима је био пројекат. Овдје су истински непријатељи били Муслимани који су такође страдали али је страдање било пропорцијално и адекватно броју становника што странци никада нису прихватили", рекао је Додик.
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Истиче да се пласирала прича о страдању Муслимана у Сребреници како се страдања Срба не би помињала.
"Овдје је прво убијен српски посланик, а онда сви остали и не смијемо оставити ништа забораву", рекао је Додик.
Све је учињено, каже, да престанемо да памтимо.
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